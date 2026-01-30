El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa

El Ayuntamiento de Gandia estudia la posibilidad de ceder el contrato de la obra de reforma de la pista de atletismo a una nueva empresa para desbloquear la situación de parálisis en la que se encuentra actualmente la instalación.

El consistorio sopesa esta opción después de conocerse que la primera empresa adjudicataria de los trabajos está en situación de concurso de acreedores y no puede finalizarlos.

Además, sería la alternativa más rápida, que, además, permite la ley, dado que ya se ha ejecutado más del 20 % de la actuación. Lo contrario sería empezar de nuevo con todo el procedimiento administrativo de un concurso público y, lógicamente, se prolongaría durante más tiempo.

Según ha podido saber este periódico, han sido varias las empresas que se han interesado por las obras y puede ser que alguna esté interesada en quedarse con los trabajos, prácticamente en las mismas condiciones ya establecidas.

El consistorio desea solucionar el problema de la pista con la mayor celeridad posible, por lo que ha intensificado las gestiones para desencallar el tema.

Una de las medidas que ya ha trascendido es el acuerdo alcanzado por el ayuntamiento y los clubes-grupos de atletismo de la ciudad para que los atletas de tecnificación-competición puedan entrenar en la pista mientas las obras estén paralizadas.

De hecho, algunos atletas ya tenían que haber entrenado en la tarde de este viernes en la pista, pero el Ayuntamiento anunció a mediodía el cierre de los espacios públicos hasta las 15 horas del sábado tras decretarse la alerta por fuertes vientos.

La intervención global en la pista se enmarca dentro del "Pla Resol" de mejora de infraestructuras deportivas y se ejecuta bajo el paraguas de la estrategia "Endavant Gandia". En total, la renovación del recinto está licitada por un importe de 1,6 millones de euros.

El proyecto se divide en dos grandes fases: La primera incluye la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material. Tiene un presupuesto de 699.000 euros, de los cuales 338.000 son financiados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través de los fondos Next Generation, mientras que el resto lo asume el consistorio. Esa primera fase ya está acabada.

La segunda son los trabajos más importantes y esperados, valorados en 960.000 euros, porque suponen la sustitución del tartán. Esta es la actuación que ha quedado paralizada.

La reforma del recinto deportivo tenía que estar finalizada en octubre, después en noviembre e incluso diciembre. Las lluvias y otros problemas retrasaron los plazos hasta enero, pero ahora mismo no se sabe cuándo acabarán las obras y en que fecha la instalación quedará a disposición de los usuarios.