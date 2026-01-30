Bertomeu pasa a concejala no adscrita pero el Gobierno de Oliva mantiene la mayoría
El pleno acuerda remitir toda la documentación del «caso de los caballos» a la Fiscalía para que la justicia determine si la edila incurrió en malversación de fondos públicos
Josep Camacho
El pase de la concejala del ayuntamiento olivense Maria Bertomeu desde Projecte Oliva a su nueva consideración como no adscrita no afectará a la estabilidad del Gobierno local, que mantiene la mayoría absoluta gracias al pacto entre PROy UCIN. El acuerdo no se ha visto alterado en absoluto por el conocido como «caso de los caballos». Así, los dos socios de gobierno pasarán a sumar 11 concejales frente a los 12 que había con Bertomeu, pero estos siguen siendo la mitad más uno de los 21 regidores que tiene la Corporación.
El pleno del jueves no fue fácil para los concejales, sobre todo en lo relativo a este punto del orden del día. En él se expusieron las conclusiones de la comisión de investigación (o de seguimiento, según se vea) de este caso, y además se votó una moción, aprobada por unanimidad, en la que se pedía la dimisión de Bertomeu, e instar al Gobierno local a remitir toda la documentación a Fiscalía para que sea la justicia la que determine si Bertomeu incurrió, o no, en un delito de malversación de fondos públicos.
La concejala asistió al pleno, pero, en aplicación de la ley, no pudo ni intervenir ni votar, al debatirse un asunto que le afectaba directamente a ella. La regidora, con todo, piensa seguir en la Corporación. Horas antes del pleno Projecte Oliva anunciaba, a través de un comunicado, que expulsaba a la concejala del grupo municipal, y que se iba a sumar a la moción que había preparado la oposición exigiendo que abandonara el acta.
La alcaldesa, Yolanda Pastor, matizó que desde el principio había actuado de manera coherente, retirando sueldo y delegaciones a Bertomeu, y esperando a las conclusiones de la comisión de investigación. El caso trata de dilucidar si Bertomeu y su pareja cometieron irregularidades en la custodia de siete caballos que tiene el ayuntamiento por mandato judicial.
