Cambiar la dinámica es el propósito del CF Gandia, el CE la Font y el CF Simat en Primera FFCV
Los tres clubes representantes de la Safor quieren volver a completar un pleno triunfal
No soplan los mejores vientos para los tres clubes de la Safor que militan en la Liga de Primera FFCV. Los tres tienen que mejorar sus prestaciones para intentar alcanzar sus objetivos, pero la irregularidad marca su trayectoria.
El CF Gandia, al que se la consideraba el principal favorito al ascenso, figura en quinta posición de la tabla con 29 puntos, a 6 del líder CD Dénia. Este domingo (17 horas) se enfrentan ambos conjuntos en el Estadio Guillermo Olagüe. Si ganan los locales se situarán a 3 puntos. En la primera vuelta, el equipo dirigido por Alberto Gregori ya venció en Dénia por 0-3.
El CE la Font ha bajado hasta el undécimo puesto con 20 puntos en su casillero. Un equipo experto en esta categoría aspiraba a más esta temporada. Este sábado juega en casa ante el Algemesí CF, al que derrotó en la primera vuelta por 0-1. El choque es a las 16.30 horas en La Plana.
El CF Simat de la Valldigna es el peor clasificado, ahora mismo antepenúltimo con 15 puntos, pero a solo 3 de salir de la zona de peligro. Su partido de la 17ª jornada del campeonato es en casa ante la SD Sueca, rival directísimo por la permanencia al ser el penúltimo de la tabla con la misma puntuación. El encuentro es a las 16.30 horas de este domingo. En la primera vuelta, hubo empate, 3-3.
