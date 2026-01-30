Gandia acogerá a más de 900 participantes del Punta a Punta de BMW Motorrad España

Gandia será el destino final de la decimotercera edición del evento turístico motero Punta a Punta, organizado por BMW Motorrad España, tal y como se anunció en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026). Eso será en la tercera jornada con inicio en Albacete y final en la capital de la Safor el 16 de mayo.

Punta a Punta es una travesía motera turística de largo recorrido en la que motoristas de toda España y de otros países atraviesan la península siguiendo una ruta predefinida durante varios días.

El director del evento, Toni Vázquez, agradece al Ayuntamiento de Gandia la acogida de esta última etapa, que califica como “una de las más importantes del recorrido. La ciudad será el punto de llegada del evento, donde se celebrará un gran recibimiento y un cóctel para todos los participantes.

La edición de 2026 contará con cerca de 800 motocicletas inscritas, lo que supondrá la llegada de alrededor de 900 personas que pernoctarán y cenarán en Gandia, generando el correspondiente económico para la ciudad.

"Punta a Punta es un evento turístico, no competitivo, que se realiza sin prisas, para conocer localidades y carreteras diferentes, alejadas de autovías y autopistas. Gandia reúne requisitos clave como una excelente oferta gastronómica, hoteles de calidad y un entorno privilegiado junto al Mediterráneo, con playas, historia y patrimonio", señala Vázquez, quien también agradece a todos los gestores implicados por hacer posible que el evento finalice en la ciudad.

Por su parte, la regidora de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sandra, destaca que fue BMW Motorrad quien propuso la ciudad como destino final del evento y agradeció la confianza depositada en Gandia.

"Acogemos esta iniciativa porque está plenamente alineada con nuestra estrategia turística, especialmente en el ámbito deportivo y del motor. Es un evento al aire libre que propone una ruta, una gastronomía de calidad y una experiencia que encaja perfectamente con nuestros puntos estratégicos más fuertes. Apostar por Punta a Punta es una apuesta que valoramos muy positivamente, y por eso también hemos querido estar presentes en Fitur", afirma la concejala.