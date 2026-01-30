Soler: "Somos un grupo comprometido que se respeta al máximo, en el que cada uno sabe y asume su rol".

Javi Soler ((Valencia, 23/02/2000- 2,00 metros), atiende a Levante-EMV después de un entrenamiento del equipo en el Pabellón Municipal en el que se aprecia perfectamente el "buen rollo" que hay entre los jugadores y, al ser preguntado por ello, responde que "ese es el secreto de nuestra buena trayectoria en esta temporada. Hemos hecho una cohesión realmente increíble desde el primer día. Los nuevos jugadores se han unido muy bien al bloque de la pasada campaña".

Soler es polivalente, tiene talento, agresividad y es un jugador de la máxima confianza de los técnicos gandienses. Defiende como el que más y tiene capacidad para anotar en penetraciones y con tiro exterior. Puede actuar indistintamente como base y escolta. El jugador destaca que "somos un grupo muy comprometido en el que cada uno sabe y asume su rol, cuáles son las virtudes y las limitaciones, y nos respetamos al máximo. Eso es clave también".

Es el más veterano del equipo (esta es su quinta temporada) junto a Requena, que ya lleva seis años en Units pel Bàsquet Gandia. Este curso es uno de los capitanes junto a Luis Ferrando y Johan Kody: "me gusta ser capitán y me gusta asumir esa responsabilidad".

Soler tiene claro que "tenemos equipo para competirlo todo, no nos achantamos ante nadie y vamos a intentar conseguir el mayor número de victorias posibles", añadiendo que "ser campeones de grupo es un sueño y clasificar para los play-off un objetivo absolutamente real".

Al citarle a la afición, Soler ensalza su comportamiento, así como su presencia en la cancha y sus ánimos. "Estamos muy orgullosos de nuestra gente", apunta.

Javi desvela que su estado físico es relativamente bueno después de forzar para jugar a pesar de una torcedura de tobillo: "He descansado esta semana, aprovechando el parón de la competición, y estoy bien".

El partido de la Liga de Segunda FEB en Zaragoza de este domingo "va a ser complicado, pero si hacemos lo que debemos y sabemos creo que tenemos nuestras opciones de conseguir la victoria".