L'Ajuntament de Bellreguard destina 50.000 € als Pressupostos Participatius de 2026
Del 16 de febrer al 6 de març s'obri la fase de recollida de propostes
L’Ajuntament de Bellreguard posa en marxa una nova edició dels Pressupostos Participatius, corresponent a l’any 2026, amb l’objectiu de continuar fomentant la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions sobre les inversions municipals.
El Consell de Participació Ciutadana ha aprovat les bases que regulen el procés, que permetrà a la ciutadania proposar i decidir projectes d’interés per al municipi. L'Ajuntament destina 50.000 euros d’inversió, dels quals s’escolliran diversos projectes que seran executats segons el resultat del procés participatiu.
Les dates clau dels Pressupostos Participatius 2026 són les següents: Del 16 de febrer al 6 de març: fase de recollida de propostes; Del 9 al 27 de març: revisió tècnica de les idees presentades; 22 d’abril: selecció i validació de les propostes per part del Consell de Participació Ciutadana i del 4 al 22 de maig: votació ciutadana, oberta a totes les persones majors de 16 anys.
Durant tot el procés, la ciutadania podrà seguir l’evolució de les diferents fases i participar activament a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Bellreguard, on es publicarà tota la informació actualitzada.
La regidora de Participació Ciutadana, Neus Burguera, destaca que "Bellreguard és un poble pioner a posar en valor l’opinió de la ciutadania perquè siga qui decidisca en què invertir els diners públics", i ha remarcat que aquest model "demostra que una altra manera de governar, més oberta i compartida, és possible".
Burguera ha posat com a exemple les dades de l’última edició: "En 2025 van participar 692 bellreguardins i bellreguardines, el que representa un 15,72 % del cens municipal, en la novena edició dels Pressupostos Participatius, on es van escollir cinc projectes que es duran a terme amb una inversió de 50.000 euros".
