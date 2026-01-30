Madrugón y viaje largo a la vista: la UE Tavernes juega en Onda a las 11.30 horas del domingo

A tres puntos del líder y afianzado en la segunda posición de la tabla (zona de promoción de ascenso) afronta la UE Tavernes un nuevo desplazamiento en la Lliga Comunitat 2025-2026.

En esta ocasión toca madrugón y viaje largo hasta la localidad castellonense de Onda (266 km de ida y vuelta), dado que el encuentro está programado a las 11.30 horas del domingo.

El CD Onda partía como uno de los equipos favoritos del grupo Norte, pero que su clasificación, octavo en la tabla con 24 puntos, da a entender que quieren mejorar sus prestaciones.

El Tavernes como siempre espera competir, ir partido a partido y continuar con su condición de invicto fuera de casa. Los "rogets" están con la moral por las nubes, pero sabiendo lo que se juega.

El mister vallero, " Tomaca" sigue fiel a sus principios y ha pedido a sus jugadores que no quiere exceso de confianza y máxima ante un buen equipo que no regalara nada y querrá conseguir los puntos.

Será baja por sanción el central Palomares y se recupera a Moreno y Román.