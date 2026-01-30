El programa de Gandia contra la soledad de los mayores duplica usuarios en seis meses

El programa Radars, que impulsa el Ayuntamiento de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores, sigue teniendo una gran aceptación. Los usuarios se han duplicado en los últimos seis meses y en su primer año de vida ya son 115 los mayores participantes y 34 los voluntarios.

Radars está promovido por la Concejalía de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, que dirige Liduvina Gil, y tiene como objetivo la prevención de la soledad en personas mayores de 65 años, mediante el acompañamiento emocional, la participación comunitaria y la coordinación con el tejido social del municipio.

Radars fue un proyecto pionero que Gandia puso en marcha en febrero de 2025, inspirándose en otro similar que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona.

El papel de los voluntarios es clave. El tiempo que pasan con los mayores está en función de la movilidad y de las relaciones sociales que tengan los usuarios. Al menos deben dedicar un par de horas a la semana para acompañarles a hacer gestiones, ir al médico, o simplemente a dar un paseo o mantener una charla.

Si por algún problema de salud el mayor no pueden salir de casa, entonces el voluntario le llama por teléfono al menos una vez por semana para interesarse por su estado y por sus inquietudes. Y además, tres días a la semana los mayores hacen actividades, como por ejemplo gimnasia, en el Centre Cívic Joan Climent, en la plaza de Les Xocolateres, lugar desde donde se coordina el programa.

ÚItimamente el ayuntamiento ha incorporado un perfil nuevo de usuario, y es el del mayor que sí tiene familiares, pero por cualquier motivo no se hablan. En este caso se les acompaña hasta que recuperen un entorno en el que hacer actividades. De hecho, hay personas que salen del programa voluntariamente porque ya han logrado hacer amigos.

Y también es fundamental la colaboración de agentes que detectan de forma temprana esta soledad y derivan casos al programa municipal. Se trata de farmacias y médicos de Atención Primaria, lugares muy frecuentados por mayores, pero también determinados comercios, y los propios técnicos municipales de Servicios Sociales.

La mayoría de los usuarios son mujeres. Otro acto que se organiza dentro del programa es celebrar una vez al mes los cumpleaños correspondientes, con una fiesta conjunta.

El alcalde, José Manuel Prieto, en una visita a los usuarios. / Alex Oltra

Para reconocer y agradecer públicamente la implicación del voluntariado y la de los propios mayores el ayuntamiento ha organizado una gala. Se celebrará el próximo jueves, 5 de febrero, a las 11 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura. Bajo el lema «Un any connectant persones», reunirá a personas, establecimientos, profesionales y entidades que forman parte de la red comunitaria del programa.

El evento también servirá para visibilizar el impacto social del proyecto y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la corresponsabilidad comunitaria.

La gala estará conducida por la periodista Marina Vallés e incluirá la ponencia central de Sacramento Pinazo, doctora en Psicología, profesora universitaria y experta en envejecimiento, relaciones sociales y calidad de vida, con una conferencia titulada «La importancia de la compañía, la conexión social y el papel de la comunidad en la calidad de vida de las personas».

Durante el acontecimiento se proyectará un vídeo resumen del primer año del programa y se entregará un detalle a farmacias, otros establecimientos de la ciudad, profesionales, agentes comunitarios y voluntariado.

La concejala Liduvina Gil explicó que la gala «está concebida como un espacio de participación y protagonismo para las personas usuarias del programa, para las cuales este reconocimiento colectivo tiene un significado especial, puesto que pone en valor la importancia de sentirse escuchadas, acompañadas y parte activa de la comunidad”, y añadió que «el acto incluirá el testimonio de una usuaria y un momento simbólico final, la Llum Radars, como expresión del compromiso compartido de Gandia con la lucha contra la soledad no deseada». La concejala sigue haciendo un llamamiento a las personas que quieran sumarse como voluntarios.