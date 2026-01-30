Quique Llopis, cabeza de cartel del Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia

Llopis ha tenido sensaciones regulares en las dos primeras carreras de 2026 disputadas en Luxemburgo y Dusseldorf. "Todo ha ido bien y, pese a estar en una época de acumular mucho entrenamiento, me he quedado dos veces a dos centésimas del récord de España. Espero mejorar en cuanto a sensaciones en las próximas competiciones a ver si puedo batir el récord".

Esta semana toca competir en el Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia, donde es protagonista y cabeza del cartel anunciador del evento. Es la gran estrella del atletismo valenciano.

El atleta de Bellreguard confiesa que tiene muchas ganas de correr en casa, hacer una buena carrera y conseguir una buena marca. Sus pruebas son a las 19.55 horas con dos series de clasificación, y la última carrera de la reunión, la final, a las 21.31 horas.

Este viernes asistirá a la presentación del Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026 junto a otros atletas españoles como Rocío Arroyo (subcampeona de Europa sub23 y campeona de España absoluta en 800); Adrián Ben (finalista olímpico, mundial y europeo que correrá los 1.500) y Jaël-Sakura Bestué (cuarta del ranking europeo en 60 metros lisos).

En el Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia también van a competir otros atletas de la comarca como Mara Rolli, de Tavernes de la Valldigna, inscrita en la carrera de ámbito nacional de los 1.500 metros, así como tres atletas del CA Safor: Laura Castillo, en la prueba nacional de los 60 metros lisos además de Leroy Chacon en 60 y Alex Sangil en 1500 de categoría autonómica.

En el apartado de atletismo adaptado, el Club de Córrer el Garbí estará representado por Edgar Morón en los 60 metros lisos.