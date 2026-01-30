Rufián llena el Molí Canyar de Potries para hablar de su candidatura plurinacional de izquierdas

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, llenó el salón de actos del restaurante Molí Canyar de Potries, lugar escogido por ERPV para celebrar un encuentro político dentro del "tour" valenciano que realizó Rufián para animar a conformar una candidatura plurinacional de izquierdas para las próximas elecciones generales.

Cerca de 400 personas se interesaron por este evento que tuvo lugar a mediodía. Rufián estuvo acompañado por el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, Domènec Garcia, la secretaria general de esta formación, Júlia Andrés, la presidenta d'ERPV-La Safor, Amparo Faus, la secretaria de Feminismos del partido, Estefania Mota, y el concejal de Benifairó de la Valldigna Josep Lluís Alberola.

Gabriel Rufián recorrió entre los días 28 y 29 de enero cuatro municipios de cuatro comarcas distintas: Aldaia (l’Horta), Potries (la Safor), Onil (l’Alcoià) y Petrer, en el Vinalopó Mitjà.