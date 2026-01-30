La UD Oliva muestra su desacuerdo con la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana

La UD Oliva ha vuelto a manifestarse públicamente después del partido de la Liga de Segunda FFCV ante la UD Portuarios Disarp, que fue suspendido por el árbitro por graves incidentes el pasado domingo en el Camp El Morer.

En esta ocasión, la entidad olivense expresa su rotundo desacuerdo con las sanciones impuestas por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana tras los hechos ocurridos en el último encuentro disputado.

En primer lugar, "queremos dejar claro que no hubo invasión de campo ni incidentes protagonizados por aficionados, tal y como se refleja erróneamente en el acta arbitral. Tal y como acreditamos mediante un vídeo, las personas presentes en la zona del túnel eran exclusivamente jugadores, cuerpos técnicos y directivos de ambos clubes. El comportamiento del público fue en todo momento ejemplar".

Por este motivo, se añade en el comunicado colgado en las redes sociales, "consideramos totalmente injustificada la sanción al club por supuestos incidentes de público, así como la decisión de continuar el partido a puerta cerrada, cuando no se produjo ningún altercado entre aficiones ni durante el desarrollo del encuentro".

Asimismo, según la UD Oliva, "la propia acta recoge claramente que el autor de la agresión fue un jugador del equipo rival, quien propinó un puñetazo a nuestro director deportivo, dejándolo en el suelo durante varios minutos. Entendemos que esta acción constituye un hecho grave y aislado, perfectamente individualizado, que no puede derivar en responsabilidad colectiva hacia nuestro club".

Por todo ello, la UD Oliva ha presentado un recurso a la FFCV en el que solicita la retirada de las sanciones impuestas a la UD Oliva, que el partido pueda reanudarse a puerta abierta y la revisión de la sanción al jugador agresor, al considerarla insuficiente para la gravedad de los hechos.

Precisamente y en torno a la fecha del 11 de febrero impuesta por la FFCV para que se juegue la reanudación del partido Oliva vs Portuarios Disarp a puerta cerrada, el club olivense confirma que los 29 minutos que restan se disputarán el 18 de febrero a a las 20 horas porque el día 11 el conjunto "azulón" debe competir en La Nostra Copa ante el Novelda CF.

En el plano estrictamente deportivo, este fin de semana se disputa la 17ª jornada de la Liga en Segunda FFCV, competición que lidera la UD Oliva. Los de Joano Fuster juegan este sábado en Bellreguard a las 17.30 horas.

Noticias relacionadas

También el sábado se adelanta el CE Ròtova vs CF Orba, mientras que el domingo es el turno del CF Miramar vs Gorgos CF; real de Gandia CF vs UD Beniopa; CEF El Verger vs Villaslonga CF; UD Portuarios Disarp vs Daimús CF y Safor CF Gandia vs UE Benifairó de la Valldigna.