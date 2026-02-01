Una legislatura más sin proyecto de bulevar para la travesía de la N-332 en Oliva

La legislatura en España entra en su recta final y si bien es cierto que aún queda tiempo, salvo sorpresas de adelanto electoral, no lo hay para redactar el ansiado proyecto, ni mucho menos ejecutarlo, de "humanización" de la carretera N-332 a su paso por Oliva, es decir, transformar esta travesía, que ha notado una considerable reducción del tráfico tras la gratuidad de la AP7 y la construcción del enlace sur, en una gran avenida para el disfrute de los vecinos.

Es algo que el Ministerio de Transportes ya está ejecutando en Sueca, por ejemplo, aunque es cierto que al municipio de la Ribera le ha costado más de una década ver materializado el proyecto. Oliva ha recibido enormes inversiones del Estado en carreteras, incluso mucho más que Gandia, que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes, pero le falta la guinda de ese pastel, y es que el Ministerio mejore la carretera "general" y a ser posible la ceda al ayuntamiento para dejar atrás años de atascos, ruido y contaminación.

Esto no será a corto plazo. Se han hecho algunas gestiones, pero desde hace tiempo que están en vía muerta. Este periódico ha consultado a los portavoces políticos municipales para que expresen su opinión al respecto.

Empezando por el Gobierno olivense, el concejal de Movilidad y "número dos" del Ejecutivo local, Joan Mata, confirma que en esta legislatura ha habido algunas reuniones al respecto en València, en la Demarcación de Carreteras, "pero no nos han asegurado que haya financiación para ello".

El ayuntamiento tiene redactada una memoria, donde el Gobierno local plantea al Gobierno cómo quiere la carretera, básicamente con aceras más anchas, mejoras en el alumbrado y generando espacios verdes en lugares como los entornos de Sant Francesc, el Hogar del Jubilado, o en la entrada norte. "Lo que está claro es que no queremos que el Ministerio nos entregue la carretera tal y como está", señala Mata, por lo que ambas instituciones deben negociar las condiciones y ponerse de acuerdo.

La concejala del PSPV-PSOE Ana Morell explica que en la anterior legislatura municipal, en la que gobernaron junto a Compromís, viajaron a Madrid para abordar este asunto. "En el Ministerio nos dijeron que querían solicitar una ayuda de fondos europeos, y nos pidieron que hiciéramos un anteproyecto al respecto". Pero tras las municipales de 2023, según Morell, el actual Gobierno local no ha cumplido.

Por otra parte, la concejala añade que también está pendiente prohibir la entrada de vehículos de gran tonelaje. A Joan Mata no le consta que el Ministerio quiera vincular esa inversión con fondos europeos, tal y como señala Morell.

Obras en la antigua travesía de la N-332 en Sueca. / Pascual Fandos

El portavoz de UCIN, Salvador Llopis, es más pesimista y cree que todavía falta mucho para ver ese bulevar convertido en realidad. "La carretera sigue soportando un tránsito intenso, cosa que es bastante lógica teniendo en cuenta la escasa oferta de transporte público que sufrimos en el sur de la comarca. Llevamos años esperando la mejora de las frecuencias de autobús y del tren no digamos. Pero si el Ministerio encargado de la humanización de la N-332 es el mismo que ha hecho desaparecer el proyecto del Tren de la Costa sin dar la más mínima explicación ¿qué podemos esperar?", se pregunta.

El portavoz del PP, Germán Salazar, cree que este proyecto "es uno más de los que se quedaron en el cajón tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la presidencia de Pedro Sánchez". Salazar se muestra escéptico en que haya avances: "No le extrañe que en campaña vuelva a irrumpir el PSOE con las mismas promesas electorales que tantos años viene incumpliendo, esta entre ellas", se lamenta.

Además, Salazar critica que sigan circulando camiones de gran tonelaje. "Para evitarlo se deben poner señales para los vehículos que todavía no tienen la costumbre de acceder a la AP7 o salir de ella por el nuevo acceso, y por otra parte, en cuanto la competencia de la N-332 a su paso por Oliva sea municipal, aprobar una ordenanza que regule los horarios según tonelaje en esa vía a su paso por el casco urbano".

Inversiones del Estado

El tráfico en Oliva ha mejorado mucho en los últimos años gracias a las inversiones del Estado en carreteras. El primer gran respiro fue la liberalización de la AP-7. Las barreras se levantaronel 31 de diciembre de 2019, y esto permitió que la autopista actuara como una circunvalación gratuita a la ciudad.

En el verano de 2020 el Ministerio construyó en el norte una gran rotonda que une la N-332 con la autopista, eliminando así un punto negro. Supuso una inversión de 345.000 euros, de los cuales el ayuntamiento destinó 45.000 euros a la compra de los terrenos que después cedió al Ministerio.

Otro día histórico para Oliva fue el 17 de noviembre de 2023, cuando se puso en servicio el enlace sur. Se trata de un tramo de 2,5 km de carretera convencional que conecta la N-332 con la AP-7 al sur de la ciudad. El presupuesto fue de 29,7 millones de euros, que, sumado a las asistencias técnicas y expropiaciones, arrojó una inversión total de 35,8 millones.

La última gran actuación del Ministerio en Oliva, en obras desde otoño del año pasado, es la eliminación del punto negro que supone el cruce entre la N-332 y la CV-678, que da acceso a Pego, en el punto conocido como "Hostal de Sant Jaume". Con 8,3 millones, se sustituirá la actual intersección por un nuevo enlace que mejorará la fluidez del tráfico y la seguridad vial a lo largo de 2,5 kilómetros.

Por otra parte, en la otra carretera que va Pego, la CV-715 propiedad de la Generalitat y que enlaza con la N-332, la Conselleria también ha hecho actuaciones considerables, como el reasfaltado y pintado, y se acometerá una segunda fase consistente en renovar y ampliar aceras.