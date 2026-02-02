Benipeixcar conmemora el 60º aniversario de su anexión a Gandia

Benipeixcar ha celebrado el 60º aniversario de la anexión de la barriada a Gandia con un emotivo acto conmemorativo que tuvo lugar en la iglesia y el centro social Sant Cristòfol, con la participación de vecinos, asociaciones, representantes municipales y autoridades.

La jornada comenzó con una misa en la iglesia de Sant Cristòfol, seguida de un recorrido hasta el centro social, donde se desarrolló el acto institucional. La presentación corrió a cargo de Jesús Ribes y Marisa Romero, quienes también compartieron historias, anécdotas y fotografías antiguas del barrio. Asimismo, se proyectó un vídeo realizado con motivo del aniversario de la anexión.

Durante el acto intervinieron el presidente de la Asociación de Vecinos de Benipeixcar, los presentadores y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien destacó la importancia de preservar la memoria colectiva y el sentimiento de pueblo que sigue vivo en Benipeixcar seis décadas después de su integración en la ciudad.

El alcalde subrayó que "Benipeixcar no ha desaparecido, porque es un pueblo con una larga historia y una identidad propia que ha sabido conservar sus tradiciones, su esencia y su espíritu reivindicativo". En este sentido, recordó que tanto Gandia como Benipeixcar se necesitan mutuamente, y que esta relación debe seguir basándose en la concordia, la convivencia y el progreso compartido.

Prieto también puso en valor las mejoras realizadas en el barrio a lo largo de estos años, y avanzó que a partir de mañana se abrirá una nueva oficina de Registro en las instalaciones del antiguo consultorio médico de la barriada que cerró la Conselleria de Sanidad.

El alcalde también incidió en las actuaciones de humanización de calles y destacó la reciente municipalización del cementerio de Benipeixcar, una histórica reivindicación vecinal.

El acto incluyó la entrega de ocho detalles conmemorativos a personas mayores del barrio en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la comunidad.