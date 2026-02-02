El Club Voleibol Arenas Gandia se mete en la lucha por la final autonómica alevín

El CV DecorGandia Arenas se ha metido en la lucha por la final autonómica de la categoría alevín con los 11 mejores equipos de la Comunitat Valenciana, después de seis jornadas de competición.

El joven equipo del Grau, (con 2 jugadores benjamines, 4 de primer año y solo uno de segundo), se ha mostrado muy regular y han logrado la clasificación en el grupo de arriba, tras sumar 11 de los últimos 15 puntos en juego en la doble jornada disputada en Xàtiva el pasado domingo.

Ahora, los graueros lucharán por lograr una de las 9 plazas que se reparten entre los 11 de la zona 1 (las otras 3 salen de los primeros clasificados de los grupos de perdedores).

Respecto al resto de equipos, el CV Arenas estuvo presente en 4 partidos escolares más, un cadete federado y tres autonómicos alevines femeninos, todos ellos disputados en la jornada del sábado.

Destacar la importante victoria a domicilio por 2-3 de las cadetes del Hotel Gandia en Torrent contra un rival a que distancia de cara al objetivo de lograr la permanencia en la primera categoría por quinto año consecutivo.

El próximo fin de semana hay una importante visita del equipo cadete a Picassent, jornada escolar en el Joan XXIII y última alevín femenina en Bellreguard.