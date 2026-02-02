El CR Inter Alpesa "A" cambia la dinámica con una contundente victoria en Elche por 17 a 67
Los hombres de Guillermo Ahuir se tomaron muy en serio este partido
Pepe Juan
El CR Inter Alpesa "A" se reencuentra con la victoria. Los hombres de Guillermo Ahuir se tomaron muy en serio este partido después de los últimos resultados negativos.
Los "valleros" no querían sorpresas, y salieron a por el partido con un juego muy dinámico. Empezó ensayando Gabriel Alejandro Vázquez para el Inter Alpesa y le siguieron otros de Guillermo Ahuir, Jonatan Manuel Ovejero, Jorge Pons y de nuevo Gabriel Alejandro Vázquez, con Eduard Calatayud en las transformaciones a palos donde también Guillermo Ahuir transformó uno. Mientras tanto, el Elche conseguía un PC y un ensayo, llegando al descanso con el resultado de 8 a 38.
Aunque el Ínter Alpesa dominaba el juego y el partido, siguió el mismo guión. A pesar de los cambios, no decayó el ritmo, volvieron a ensayar Gabriel Alejandro Vázquez, Jorge Pons, Héctor Chonet y Alexandre Sancasto, las transformaciones fueron de Eduard Calatayud. El Elche conseguía un ensayo de Armando R. Machado que transformó Pascual Soler, llegando al final del partido con un contundente 17 a 67.
El CR Inter Alpesa A visitará en el próximo partido al XV de Murcia. Se miden el tercer y cuarto clasificados.
