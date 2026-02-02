Éxito de las chicas y tropiezo de los chicos del CV Gandia en la categoría senior

La jornada liguera del pasado fin de semana para los intereses del Club Voleibol Gandia volvió a dejar protagonismo para los equipos seniors con resultados que reflejan el esfuerzo y el trabajo que se está realizando a lo largo de la temporada.

El equipo senior femenino de 1ª División Autonómica afrontó el sábado un exigente choque frente al CV Finestrat. El conjunto local ofreció una actuación muy completa, imponiendo su juego con solvencia y llevándose la victoria por 3-1. Un triunfo que permite al equipo sumar tres nuevos puntos en la clasificación y continuar avanzando con paso firme en la competición.

En categoría masculina, el CV Hotel Borgia Gandia viajó hasta Cieza (Murcia) para enfrentarse al CV Voleadores. El resultado no fue favorable para los intereses del conjunto gandiense, que cayó por 3-0 ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades.

El equipo ya centra sus esfuerzos en preparar la próxima jornada con la intención de reencontrarse con buenas sensaciones. Esta vez será en casa frente al Club Voleibol Manacor