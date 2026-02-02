Festival Mediterránea Gandia suma más artistas y grupos a su cartel de 2026

El Festival Mediterránea Gandia 2026 se celebrará durante el fin de semana del 13 al 15 de agosto en el parque Ausiàs March de Gandia. La organización ha anunciado las actuaciones de más grupos y artistas como Siloé, Miss Caffeina, Melifluo y Kitai, entre otros, dentro del tercer avance del cartel al que también se suman DJ Plan B, Juancarsupersub DJ y a Óscar Martínez DJ (Los 40 Principales), entre otros.

Todos estos nombres propios a los ya anunciados: LA M.O.D.A, Love of Lesbian, Ultraligera, Carlos Ares, Ginebras, Karavana, Niña Polaca, Fontán, Niños Bravos, Zahara Rave y Nuevos Vicios... El cartel no quedará así y seguirá sumando y sorprendiendo.

Mediterránea es la perfecta simbiosis entre un festival y el lugar y la fecha en el que se celebra. En pleno mes de agosto, en la maravillosa localidad costera Gandia -con sus espectaculares playas y magníficos lugares a visitar como el Palacio Ducal de los Borgia, el Museo Fallero o el Grao- para disfrutar con la mejor compañía, callejeando por su casco viejo, antes de que empiece la fiesta.

Todo esto convierte al Medi en un evento irresistible para los que buscan vivir una experiencia 360º de gozo total, tanto cultural y musical, como puramente festivo.

Desde hace ya siete ediciones Mediterránea es el festival indie por antonomasia en la Comunitat Valenciana. En Gandia se podrá disfrutar del mejor pop, rock y electrónica indie, hecho en España, del momento.

