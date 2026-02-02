Gandia da la bienvenida al remodelado IES Ausiàs March

La dirección del IES Ausiàs March de Gandia organizó el sábado un acto institucional de bienvenida en el centro, después de la finalización de las obras de renovación y ampliación. El acto contó con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la coportavoz del gobierno y regidora de Educación, Esther Sapena, y otros miembros corporativos, que visitaron las nuevas instalaciones junto con miembros de la comunidad educativa. Las clases se retomaron el pasado 7 de enero.

El acontecimiento reunió a centenares de personas, entre profesorado, alumnado, familias, equipos directivos, antiguos alumnos, representantes del AMPA y miembros de la corporación municipal, en una jornada marcada por el carácter emotivo y reivindicativo de un proyecto largamente esperado.

Prieto comentó que el instituto “es un ejemplo claro que invertir en educación es invertir en el futuro de la ciudad” y subrayó que el nuevo Ausiàs March “es el resultado de años de trabajo, de consenso institucional y de una reivindicación justa de la comunidad educativa”.

Recordó que el proyecto combina obra nueva con la rehabilitación respetuosa de un edificio histórico, “integrando pasado y futuro en un mismo espacio educativo”, y puso en valor una inversión global de 13 millones de euros que permite disponer de “más de 8.000 metros cuadrados pensados para el bienestar, la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

Representantes municipales y del centro. / Àlex Oltra

Añadió que “este centro simboliza la ciudad que queremos: una ciudad que cuida su patrimonio, pero que mira al futuro con ambición y responsabilidad”.

Por su parte, la regidora de Educación destacó el papel fundamental de la comunidad educativa, porque el centro “es fruto del esfuerzo colectivo del profesorado, el alumnado, las familias y todas las generaciones que lo han defendido y estimado”. Calificó el acto como un motivo de orgullo colectivo y resaltó que el nuevo Ausiàs March representa “una escuela pública que transforma vidas, que acompaña y que educa también en valores y en lengua propia”.