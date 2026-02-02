Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años

El concejal de Gobierno Interior de Gandia, Adrià Vila, presentó este lunes un balance de la Oficina d'Atenció a la Ciutadania, así como una serie de mejoras que entrarán en vigor de forma inmediata. Entre ellas la ampliación del horario de apertura, para evitar las colas que estaban generando determinados trámites, y especialmente el empadronamiento.

Al respecto informó que, tras reforzar el control del padrón durante la segunda mitad del año 2025, el ayuntamiento ha dado de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años, "garantizando así la fiabilidad de los datos y evitando duplicidades o errores administrativos". “Esta depuración forma parte de un proceso continuo de actualización del padrón, imprescindible para la planificación de servicios públicos y políticas municipales”, matizó el concejal.

Pero a pesar de estas bajas administrativas la población de Gandia continúa creciendo de manera sostenida. En 2023 la ciudad contaba con 81.189 habitantes, cifra que subió a 84.402 en 2024 y llegó a 86.393 vecinos y vecinas en 2025.

Este crecimiento, según el Gobierno local, "es fruto tanto del saldo positivo entre altas y bajas como de la atracción de población motivada por la actividad económica y la calidad de vida de la ciudad". Vila destacó que el refuerzo del padrón también permite “mejorar la planificación urbana y la prestación de servicios públicos, asegurando que educación, sanidad, transporte y servicios sociales se ajustan a la realidad de la población”. Además "facilita la integración de nuevos vecinos, garantiza la igualdad de derechos y refuerza la transparencia administrativa".

Desde noviembre de 2024 la oficina, situada detrás del ayuntamiento, atiende en un mismo espacio el registro, el padrón, la atención a otras administraciones y trámites de vivienda.

Sobre este servicio hay dos novedades importantes. Por un lado, se amplía el horario de atención por la tarde. Además del lunes, la oficina atenderá también los martes, miércoles y jueves de 16 h a 18 horas.

Por otro lado, se abre otro punto similar en el barrio de Benipeixcar, en lo que era el consultorio médico. Este nuevo punto atenderá de lunes a viernes de 8.30 h a 14 h horas, y los lunes por la tarde de 16 h a 18 horas.“Mientras la Conselleria cierran servicios de proximidad, nosotros mantenemos nuestra apuesta para atender los ciudadanos de manera próxima”, afirmó el concejal.

En cuanto al balance en 2025 la oficina gestionó 71.840 citas, de las cuales 59.553 corresponden a la oficina del centro de Gandia y 12.287 a la del Grau. Además, se tramitaron 128.181 gestiones, casi el doble del número de citas, lo cual demuestra que una misma visita permite resolver múltiples trámites. Así mismo, hubo 44.480 registros electrónicos, que, aunque no se realizan presencialmente, requieren revisión y tramitación por parte del personal municipal.

Críticas del PP

Al respecto, desde el PP inciden en que la medida de reforzar el horario llega después de las denuncias de los populares, especialmente a través de las redes sociales. El portavoz popular, Víctor Soler, señaló que “estamos de acuerdo con la apertura de una nueva oficina en Benipeixcar, dado que creemos en la descentralización administrativa de los barrios”, sin embargo, el edil popular considera que “las medidas anunciadas no dejan de ser un parche que no soluciona el problema de fondo: el recorte de servicios públicos en beneficio del Gobierno del socialista Prieto”.

Noticias relacionadas

Para Soler "el origen del caos actual es la decisión del Gobierno local de convertir un espacio pensado para la atención y el encuentro ciudadano en un salón de boatos al servicio del alcalde”, en referencia a la Sala dels Arcs, "una decisión que ha obligado a los vecinos “a soportar largas colas durante horas, sufriendo frío en invierno y calor en verano”. Para el portavoz popular "la única solución real y definitiva pasa por revertir esta situación".