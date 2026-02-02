Gran jornada en la Liga de Primera FFCV para el CF Gandia y el CF Simat de la Valldigna

El CF Gandia y el CF Simat han protagonizado un domingo triunfal en la Liga de Primera FFCV. Los gandienses suman una victoria clave en casa ante el líder CD Dénia (1-0) para situarse a 3 puntos de esa primera posición y superar a los de la Marina en el "gol-average" tras ganarles también en primera vuelta.

El CF Simat también doblega a un rival directo como la SD Sueca (3-0), en este caso por la permanencia, que sirve para que los de la Valldigna alivien su precaria situación clasificatoria.

Este fin de semana no ha podido jugar el CE la Font d'en Carròs, ya que su partido ante el Algemesí CF en La Plana fue aplazada por el fuerte viento en la tarde del pasado sábado.