Gran jornada en la Liga de Primera FFCV para el CF Gandia y el CF Simat de la Valldigna
El partido del CE la Font queda aplazado por culpa del fuerte viento
Gandia
El CF Gandia y el CF Simat han protagonizado un domingo triunfal en la Liga de Primera FFCV. Los gandienses suman una victoria clave en casa ante el líder CD Dénia (1-0) para situarse a 3 puntos de esa primera posición y superar a los de la Marina en el "gol-average" tras ganarles también en primera vuelta.
El CF Simat también doblega a un rival directo como la SD Sueca (3-0), en este caso por la permanencia, que sirve para que los de la Valldigna alivien su precaria situación clasificatoria.
Este fin de semana no ha podido jugar el CE la Font d'en Carròs, ya que su partido ante el Algemesí CF en La Plana fue aplazada por el fuerte viento en la tarde del pasado sábado.
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande