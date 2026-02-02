Un gran Tavernes prolonga su marcha triunfal y continúa invicto fuera de casa en la Lliga Comunitat

Un golazo de Jordi Meló a la salida de un córner, aprovechando un rechace, vale tres puntos de oro para la UE Tavernes en el campo del CD Onda en partido de la Lliga Comunitat (0-1).

Un gran Tavernes que sigue con su marcha triunfal, sobre todo fuera de casa donde todavía no conoce la derrota en la presente temporada. Los "rogets" se sienten más cómodos lejos del Municipal.

El escollo de este domingo en Onda no era fácil de superar, primero por el potencial del rival pero también por el madrugón y el atracón de kilómetros en un choque con horario matinal.

El Tavernes salió con un 4-4-2 muy enchufado a por el partido, dominó la situación ante un rival que no pasaba casi del medio campo. El trabajo de los valleros era destacable, no dando ninguna facilidad a su rival. Llegó pronto el gol del central Jordi Meló, aunque se tuvieron dos claras ocasiones más que no se acertaron para poder llegar al descanso con un claro 0-3. Los locales solo remataron en una ocasión a la salida de un córner que salió por fuera y se quedó en un pequeño susto.

En la segunda mitad el juego se niveló con los locales en busca del empate, pero sin peligro. El Tavernes, con los cambios introducidos por el entrenador "Tomaca" se permitió seguir con su juego de contención y algunos ataques, pero el portero local no paso tampoco por apuros.

Una gran victoria que mantiene al Tavernes en segunda posición, a 3 puntos del líder CD Acero, y con una ventaja de 15 puntos sobre el cuarto clasificado que marca la promoción de ascenso. Los valleros son, además, el segundo equipo máximo goleador y el que menos goles lleva encajados.