Joves Socialistes de Gandia elige a Héctor Giner como secretario general

Joves Socialistes de Gandia celebró su asamblea local, en la que Héctor Giner fue elegido por unanimidad como secretario general y se aprobó una nueva Comisión Ejecutiva Local. La cita sirvió además para cerrar la etapa encabezada por Andrea Verdeja y renovar la dirección local, con Giner al frente del proyecto, informaron fuentes del partido a través de un comunicado.

Durante su intervención Giner puso en valor la trayectoria histórica de la organización, fundada en 1911, y reivindicó el papel de Joves Socialistes como espacio de formación, compromiso cívico y acción política juvenil en Gandia. El secretario general afirmó que el objetivo de esta nueva etapa es “construir una organización útil, presente en los barrios y conectada con la realidad cotidiana de la gente joven”.

Asimismo, subrayó que las prioridades políticas de la nueva ejecutiva estarán centradas en la emancipación juvenil, el acceso a la vivienda, la salud mental, el empleo de calidad y el impulso de la participación social y asociativa.

La asamblea contó con la intervención de la presidenta del PSPV-PSOE de Gandia, Liduvina Gil, quien animó a la organización juvenil a reforzar su presencia y su trabajo directo con la juventud: “Tenéis que seguir trabajando en la calle con el entusiasmo que demostráis cada día, debéis estar siempre junto a los jóvenes, defendiendo los valores del socialismo”. Gil trasladó además su respaldo a la nueva dirección local y deseó el mayor acierto a la ejecutiva entrante.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de Gandia y alcalde, José Manuel Prieto, destacó el papel histórico de la organización juvenil en la transformación de la ciudad: “Todas las generaciones que han pasado por Joves Socialistes de Gandia han ayudado a cambiar esta ciudad” y añadió que “es fundamental que, además de los partidos, existan organizaciones juveniles que representen y movilicen a la gente joven”. Prieto animó a la nueva ejecutiva a perseverar en sus convicciones y trasladó su apoyo a Giner: “Tenéis todo el respaldo del partido, de la ejecutiva local y del grupo municipal”.

También intervino el secretario general de Joves Socialistes del País Valencià, Benja Mompó, quien reivindicó el orgullo de militancia y el legado colectivo de la organización: “Debemos llevar nuestras siglas con la cabeza bien alta, por toda la gente que ha dedicado su vida a defender estos valores” y remarcó “Lucharemos para tener una presidenta socialista en la Generalitat y un alcalde socialista en el Ayuntamiento de Gandia”.

Giner es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública (UV), máster en Análisis Político y Asesoría Institucional (UB), máster en Formación del Profesorado con especialización en Geografía e Historia (UAB) y máster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales (UPO). Actualmente trabaja como asesor de la rectora de la Universitat de València.

En el ámbito orgánico, es adjunto al vicesecretario general de Organización del PSPV-PSOE de Gandia, secretario general de Joves Socialistes la Safor–Valldigna, miembro nato del Comité Nacional de Joves Socialistes del País Valencià y secretario de Militancia y Agrupaciones en la ejecutiva del PSPV-PSOE de la Safor–Valldigna.

Desde los 11 años está ligado al Club Deportivo de Pesca Gandia, donde ha formado parte de la junta directiva y ha competido en representación de la selección valenciana en la modalidad mar-costa juvenil, con distinción de deportista de élite. Es socio de la Associació Cultural del Tio de la Porra y ha sido árbitro de la Real Federación Española de Fútbol durante más de diez años. Asimismo, ha formado parte de la Comisión Permanente del Consell dels Joves de Gandia.

Nueva Comisión Ejecutiva Local de Joves Socialistes de Gandia

• Secretario General: Héctor Giner González

• Vicesecretaria General y de Salud Mental: Elena Mengual Monzonís

• Vicesecretario de Organización y Sociedades Musicales: Pablo Rosillo Mayo

• Secretaría de Igualdad, Justicia Social y Universidades: Laura Lloret Aparisi

• Secretaría de Emergencia Climática, Estrategia y Formación: Alexandre

Fournerie Francés

• Secretaría de Política Municipal, Memoria Democrática y Comunicación:

Andrea Pérez Mayor

• Secretaría de Diversidad, Convivencia y Accesibilidad: Saleem Iqbal Kausar

• Secretaría de Vivienda Digna, Agenda Urbana y Territorio: Aurora Soler Ferriz

• Secretaría de Emancipación, Movilización y Acción en la Calle: Pau Vidal

Barragán

• Secretaría de Educación, Ciencia y Movimiento Estudiantil: Carla Ocaña

Santiago

• Secretaría de Trabajo, Barrios y Deportes: Biaggio Carleo Deusa

• Secretaría de Innovación, Ideas y Programas: Maika Orengo Marfil

• Secretaría de Relaciones con la Sociedad, Fallas y Movimiento LGTBI+:

Cristian Camino Costa