Jugadoras y afición del CF Miramar van de la mano para sumar una nueva victoria en la Lliga Autonòmica Valenta

El CF Miramar se impone al Mislata CF por 1-0 en partido de la Lliga Autonòmica Valenta, correspondiente a la 17ª jornada del campeonato. El gol que dio los tres puntos al conjunto de la Safor fue obra de Nerea.

El inicio de partido fue el esperado con el conjunto visitante intentando dominar el juego a través de la posesión, pero gracias al gran trabajo táctico y despliegue sin balón el conjunto miramarimo anuló por completo al equipo rival y con balón demostró personalidad y calidad para asociarse y poder generar peligro al área rival. Al descanso se llegó con empate a cero

La segunda mitad seguiría en la misma línea con una lectura perfecta por parte del CF Miramar de lo que demandaba el encuentro. A falta de diez minutos se consiguió el premio en forma de gol que ponía en el marcador el 1-0 con el que se llegaba al final del partido.

Gran partido el realizado por todas las jugadoras del CF Miramar donde mostraron una gran versión y todo su potencial ante una afición que una vez más dio soporte y apoyo al equipo durante los 90 minutos.

El próximo partido será contra el Rojales CF.