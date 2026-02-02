Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donde hace más vientoMuere Fernando EstesoMultas patinetes eléctricosCucarachas en la Policía LocalCrimen canónigoGuardia civil detenidoOperarios gigafactoríaGanador Bonoloto
instagramlinkedin

Dos jugadoras del Tavernes Rugby Club juegan con la selección de la Comunitat Valenciana

Adriana Ferrandis García ejerce de capitana y Demelsa Alberola Nicasi también es titular

Las dos jugadoras valleras con la bandera de la Comunitat Valenciana

Las dos jugadoras valleras con la bandera de la Comunitat Valenciana / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Dos jugadoras del Tavernes Rugby Club han sido convocadas por la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana para formar parte del combinado autonómico de la categoría sub15, que este fin de semana ha disputado un partido amistoso contra la selección de Catalunya de cara al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Se trata de Adriana Ferrandis García, que ejerció de capitana, y Demelsa Alberola Nicasio. Ambas fueron titulares con una buena actuación.

El partido disputado en Sitges lo ganó el equipo de Catalunya, que demostró estar con más rodaje ante las valencianas, que solo habían disputado tres encuentros de preparación, pero a las que se les vio cosas positivas y capacidad de mejora.

La selección valenciana sub17, también femenina, se proclamó campeona de España invicta al vencer 6-15 a la catalana.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el próximo 7 de febrero en el Camp del Vergeret de Tavernes de la Valldigna, con horario de 9,30 a 14,00 horas, se disputará el campeonato autonómico infantil con asistencia de infinidad de equipos de toda la Comunitat Valenciana. Organiza este evento la FRCV y el club vallero con la colaboración de la concejalía de Deportes del consistorio vallero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents