El líder UD Oliva aplaza su partido en una jornada en la que solo triunfan la UD Portuarios Disarp y la UE Benifairó
El choque de los olivenses en el campo del CF Bellreguard se disputa este martes a las 20.30 horas
La UD Oliva sigue líder de la Liga en Segunda FFCV, pese a no poder jugar su partido en el campo del CF Bellreguard que es aplazado en la tarde del sábado por culpa del viento. El choque se juega este martes a las 20.30 horas.
Los que sí han jugado son la UD Portuarios Disarp y la UE Benifairó, únicos triunfadores de la Safor en la 17ª jornada. Los graueros vencen 1-0 al Daimús CF con un gol de falta directa de @victorsanchotur en el minuto 90, mientras que los de la Valldigna vencen al Safor CF Gandia "A" por 1-2.
En otros encuentros de la 17ª jornada, el CF Miramar cae en casa ante el Gorgos CF por 1-4; el Real de Gandia CF y la UD Beniopa firman tablas (1-1) al igual que el Villalonga CF en el Verger (2-2) y el CE Ròtova en su feudo frente al CF Orba (1-1).
El CF Cullera gana a la UD Alginet por 1-2 y ahora mismo está a solo 1 punto de la UD Oliva, aunque los de Joano Fuster pueden aumentar hasta 4 la ventaja si ganan el encuentro aplazado.
