María Renú Martí, campeona provincial alevín en 50 y 100 metros mariposa

Los y las alevines del Natació i Esports Gandia han competido en la fase provincial de los Jocs Esportius, que se ha disputado en la piscina municipal de Gandia este pasado fin de semana. En esta competición han participado 148 nadadores y nadadoras de un total de 12 clubes de toda la provincia.

Los nadadores y nadadoras del NiE Gandia son los alevines de primer año (2014) Eva Vinod, Emma García, Lola Werfel, Rocío López, Tomás Zarazaga, Franco Dietrich, María Renu, Sheldon Moelk, Preslava Aleksandrova, Jesús Gómez y Rayan Amrani, y los de segundo año (2013): Claudia Bertó, Toni Grimalt, Dídac Rodrigo y Álex López.

El NiE Gandia ha cuajado una destacada actuación, mejorando en gran parte sus marcas personales y demostrando el buen trabajo realizado durante este inicio de temporada.

Los nadadores y nadadoras que han conseguido mínimas para el Autonómico de verano son Eva Vinod en 50 m braza; Dídac Rodrigo en 200 m espalda; Franco Dietrich en 200 m espalda y en 50 m libres; Sheldon Moelk en 200 m estilos y en 100 m espalda; Álex López en 100 m libres y en 100 m espalda; Emma García en 100 m braza y Preslava Aleksandrova en 200 m mariposa.

Cabe destacar, que la nadadora María Renú Martí se ha proclamado campeona provincial en la prueba de 50 metros mariposa con un tiempo de 33.29s quedándose a 0.38 centésimas de la mínima B para el Campeonato de España Alevín y campeona en 100 metros mariposa con un crono de 1:17.36.

La próxima competición es la cuarta Jornada de Liga alevín y benjamín, que se disputará en la piscina municipal de Gandia el 07 de marzo.