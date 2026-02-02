María Renú Martí, campeona provincial alevín en 50 y 100 metros mariposa
El Natació i Esports Gandia compite en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
Los y las alevines del Natació i Esports Gandia han competido en la fase provincial de los Jocs Esportius, que se ha disputado en la piscina municipal de Gandia este pasado fin de semana. En esta competición han participado 148 nadadores y nadadoras de un total de 12 clubes de toda la provincia.
Los nadadores y nadadoras del NiE Gandia son los alevines de primer año (2014) Eva Vinod, Emma García, Lola Werfel, Rocío López, Tomás Zarazaga, Franco Dietrich, María Renu, Sheldon Moelk, Preslava Aleksandrova, Jesús Gómez y Rayan Amrani, y los de segundo año (2013): Claudia Bertó, Toni Grimalt, Dídac Rodrigo y Álex López.
El NiE Gandia ha cuajado una destacada actuación, mejorando en gran parte sus marcas personales y demostrando el buen trabajo realizado durante este inicio de temporada.
Los nadadores y nadadoras que han conseguido mínimas para el Autonómico de verano son Eva Vinod en 50 m braza; Dídac Rodrigo en 200 m espalda; Franco Dietrich en 200 m espalda y en 50 m libres; Sheldon Moelk en 200 m estilos y en 100 m espalda; Álex López en 100 m libres y en 100 m espalda; Emma García en 100 m braza y Preslava Aleksandrova en 200 m mariposa.
Cabe destacar, que la nadadora María Renú Martí se ha proclamado campeona provincial en la prueba de 50 metros mariposa con un tiempo de 33.29s quedándose a 0.38 centésimas de la mínima B para el Campeonato de España Alevín y campeona en 100 metros mariposa con un crono de 1:17.36.
La próxima competición es la cuarta Jornada de Liga alevín y benjamín, que se disputará en la piscina municipal de Gandia el 07 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande