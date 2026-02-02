Marxa senderista i dinar de germanor pel 54 aniversari del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna
Un dinar de germanor ha tancat una jornada marcada pel fort vent
Pepe Juan
El Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna ha organitzat una marxa senderista al Pla de les Foietes dins de les activitats per conmemorar el 54 aniversari de l'entitat vallera.
L'eixida s'ha donat a les 8.30 hores des de la plaça de l'escriptor Rafael Chirbes. Encara que l'oratge no era el millor degut al fort vent, hi ha hagut un nombrós grup de participants, inclòs molts membres de la secció infantil.
Després d'esmorzar al voltant de la caseta d'Esther, s'ha fet una visita a la caseta de Carbó. La tornada del més menuts pel mateix lloc d'anada, la senda de les Foietes, i la resta de participants per la senda de la Cadira, passat pel mirador.
En arribar al poble s'ha celebrat un dinar de germanor a la seu del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna (CETV) per finalitzar la jornada.
