Los Moros i Cristians de Oliva ya tienen cargos festeros para 2026

La Federació de Moros i Cristians de Oliva presentó a los cargos festeros de 2026, en un acto el sábado pasado en el Centre Polivalent, que marca el arranque del ejercicio.

Las capitanías las ostentan las filades Mosqueters por el bando cristiano y Marràqueix por el bando moro. Se nombrarona tres nuevos Festers d’Honor, Andrés Bolinches, Francesc Bertomeu y Susa Boronat. El abanderado de la federación será el joven "marràqueix" Joan Benito Ramos.

Rosana Llopis Pous fue presentada como nueva capitana cristiana por Mosqueters bajo espadas y confetis. “Para mí la fiesta no es sólo una tradición, o unos días de celebración, sino una forma de vivir, de sentir y de compartir una pasión que nos une como pueblo”, dijo y concluyó con “Visquen les festes de Moros i Cristians i visca Oliva”.

Por su parte Andrea García Català es la nueva embajadora cristiana de Mosqueters. “Vengo de una familia mosquetera, mi abuelo por parte de padre fue fundador de la filada en 1977 y el abuelo materno fue capitán cristiano en 1989. ¿Cómo podía decir que no a ser embajadora?”, señaló.

El capitán moro José Mañó Mascarell subió al escenario junto a sus compañeros de la filada Marràqueix bajo trabucos y confetis. Muy emocionado dijo que suponía "todo un honor representar al bando moro y a mi filada por el esfuerzo, el cambio de cábila, el 50 aniversario y ahora la capitanía".

Por su parte ejercerá de embajador moro Miguel Mengual Pascual, de Marràqueix, quien reconoció que cumplía un sueño festero al acompañar a su amigo de infancia. Agradeció el legado de Rafael Boronat con la creación de los Moros del Metall que pasaría a ser después la filada Marràqueix y recordó a Fuster: ”Sin memoria no hay identidad”.

El presidente de la Federació, Lluís Gregori, en su parlamento dijo que “comenzamos este año tan especial para nuestras fiestas, con la misma ilusión y más ganas de trabajar que nunca, siempre con el objetivo de llevar la fiesta al máximo nivel”.

Recordó que este año se cumplen 50 años de la reanudación festera. “Si el año pasado conmemorábamos el inicio y la celebración por parte de la Filà Marràqueix de la fiesta, este año hemos trabajado por dignificarla, hemos apostado por el engalanamiento de la Avinguda Loygorri dándole el prestigio que merece la calle más importante de nuestro desfile, hemos invertido en el pregón con la incorporación de un tenor para darle solemnidad a nuestro himno, hemos realizado un mural del artista local Nicolás Gosp en el Bar el Pelut y hemos mejorado la megafonía del desembarco, además de instalar una tribuna para que la gente lo vea mejor”.

Este año la federación otorga el título de Festers d'Honor a tres festeros ejemplares, personas que han dedicado toda una vida a hacer crecer, estimar y mantener viva nuestra fiesta. El primero es Andrés Bolinches, figura clave de la Filà Pirates de Oliva y del renacimiento de la fiesta. Pirata desde 1952, protagonista de la refundación de la filada en 1976 y referente estimado, mantuvo vivo el espíritu pirata generación detrás generación.

También a Francesc Bertomeu, uno de los impulsores de la Tuareg en 1976. Presidente en dos etapas y secretario desde los inicios, ha estado siempre en el servicio de la fiesta, transmitiendo pasión, compromiso y haciendo de la filada una gran familia.

Y una mujer, Susa Boronat, con la fiesta a la sangre desde 1975 al ser hija del refundador festero Rafael Boronat, ha desarrollado una trayectoria discreta pero imprescindible, especialmente como tesorera en la filada y en la federación. Cerca de 50 años de dedicación y aprecio por la fiesta.