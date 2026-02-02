Potries convoca una protesta para reclamar la residencia de mayores anulada por el Consell

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha convocado una manifestación de protesta en su pueblo para reclamar la residencia de mayores anulada por el Consell, coincidiendo con el primer aniversario de este hecho, la supresión del proyecto del plan Convivint. La concentración será el próximo viernes, 27 de febrero, a las 19 h en la plaza del País Valencià.

El alcalde de Compromís apunta que “ha llegado el momento de una movilización social para reclamar nuestros derechos, y para defender los derechos de las personas mayores”. Vidal recuerda que “el de Potries estaba previsto como un centro comarcal con 70 plazas nocturnas y otras 40 diurnas, por el que más de 100 personas mayores de la Safor dejarán de beneficiarse, ni tampoco los puestos de trabajo que se iban a crear”.

Desde el ayuntamiento apuntan que la concentración estará centrada en reclamar la residencia y luchar por los derechos de las personas mayores "e irá sumando el apoyo de las principales asociaciones del sector". También se ha iniciado una campaña de recogida de firmas.

En 2021, con el Consell del Botànic, la Generalitat aprobó el plan Convivint para construir infraestructuras de servicios sociales por todo el territorio valenciano. En la comarca de la Safor se proyectaron tres centros de día (Potries, Oliva y Tavernes) y una residencia, también en Potries, para personas mayores.

El año 2023 el nuevo Consell del PP eliminó del plan los centros de día para personas mayores de Oliva y Tavernes de la Valldigna. Y a principios de 2025 se confirmaba que la Generalitat también eliminaba la residencia y centro de día de Potries, después de cuatro años de intenso trabajo del ayuntamiento para hacerlo realidad y tras una inversión de medio millón de euros de fondos municipales para comprar los terrenos.

Ahora hace un año el Ayuntamiento de Potries abrió la vía judicial para reclamar a la Generalitat, de entrada, la ejecución del proyecto, que también daría servicio a otros pueblos de la comarca de la Safor. Doce meses después los recursos contencioso–administrativos siguen su camino, pero todavía no hay novedades al respecto. Por tanto, esta legislatura acabará sin tener ninguna residencia pública de mayores nueva en la Safor.