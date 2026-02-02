Proinbeni no cede y mantiene el pulso a los mejores tras ganar en Zaragoza (78-83)

Victoria importantísima, la duodécima de la temporada en 16 partidos, la lograda por Proinbeni en Zaragoza (78-83) en el partido de la Liga de Segunda FEB disputado este domingo en la capital aragonesa.

La primera parte fue tremendamente igualada con parciales 17-19 y 14-14, pero los gandienses ofrecieron su mejor versión en el segundo periodo para acabar sumando un sufrido triunfo.

El propio entrenador de Proinbeni, Alejandro Mesa, explica que nos ha costado entrar en el partido, espesos en ataque y con falta de tensión en defensa y no éramos capaces de imponer nuestro ritmo y nuestro juego en los veinte primeros minutos".

Pero tras el paso por los vestuarios, añade el técnico, todo ha cambiado: "Hemos aumentado el ritmo, hemos conseguido más tiros liberados y y hemos tenido una ventaja muy amplia en el tercer cuarto".

Lo que pasa, según Mesa, es que "el partido no se ha roto, Zaragoza no ha bajado los brazos, ha jugado con mucha intensidad el último cuarto y se ha metido en el partido, aunque de manera insuficiente porque al final hemos sumado una nueva victoria".

A destacar los 18 puntos de Greeley, máximo anotador de Proinbeni, los 16 de Gerardo Pérez y los 13 de Luis Ferrando.

Este triunfo permite a los de la Safor mantenerse en el grupo de cabeza del Grupo Este de la categoría con 12 triunfos y 4 derrotas, empatado con Sant Antoni, Albacete y, a una sola victoria del líder Castelló.

El próximo partido vuelve a ser en casa, en este caso contra el Oca Local CB Salou.