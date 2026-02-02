El velocista Jordi Bertó (Club de Córrer el Garbí), doble medallista en el Provincial sub16
El joven deportista queda primero en los 60 lisos y segundo en los 60 metros vallas
Jordi Bertó ha sido el atleta más destacado del Club de Córrer el Garbí de Gandia durante este pasado fin de semana. El velocista ha subido dos veces al podio como campeón provincial sub16 en los 60 metros lisos con una marca de 7'60’’ y subcampeón en los 60 metros vallas con un crono de 9'20’’.
En el mismo campeonato de la provincia de Valencia también han competido por parte del club gandiense Manuel Bermúdez, 4º clasificado en los 60 metros lisos con un mejor registro personal de 8'10’’ y Álex Sánchez, 7º en los 3.000 metros lisos, mejorando igualmente marca personal con 11 minutos, 10 segundos y 4 centésimas.
Por otro lado, Edgar Junior Morón quedó tercero en la carrera de los 60 metros lisos de atletismo adaptado del Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia, que se ha disputado en el Palau Luis Puig este pasado sábado. Edgar corrió la distancia en 9 segundos y 5 centésimas
