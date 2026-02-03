El Ayuntamiento de Beniarjó condena un grave acto vandálico contra el Club de Colombicultura
Una o varias personas asaltan la sede social, matan nueve plomos deportivos y hacen desaparecer doce más
Los hechos ya han sido denunciados a la Guardia Civil y las pérdidas económicas superan los 40.000 €
La entidad afectada sospecha que pueda tractarse de um boicot al concurso que debía disputarse pero fue aplazado
El Ayuntamiento de Beniarjó condena con rotundidad el acto vandálico ocurrido la madrugada del pasado domingo, cuando una o varias personas asaltaron la sede social del Club de Colombicultura Santa Teresa de Jesús de Beniarjó. Los atacantes mataron un total de 9 palomos deportivos e hicieron desaparecer 12 más.
Uno de los "colombaires" más afectados ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento para dar difusión a este lamentable suceso y ayudar a encontrar el autor o autores de los hechos, que ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.
Las pérdidas económicas derivadas de este ataque superan los 40.000 euros. En el caso de este aficionado, ha perdido un total de once palomos entre los muertos y los desaparecidos, mientras que dos más sí han aparecido.
Según ha relatado el afectado, el pasado domingo por la mañana un "colombaire" de Rafelcofer lo avisó que una paloma de su propiedad había aparecido a su palomar. Este hecho hizo saltar la alarma. Al acudir en la sede del club, él y otros socios de la entidad se encontraron con la escena del desastre. Aquella misma tarde apareció otro en un palomar de l'Alqueria de la Comtessa.
El Club de Colombicultura Santa Teresa de Jesús de Beniarjó considera que el acto delictivo podría ser un boicot al concurso de polomos que se tenía que iniciar el pasado domingo en el municipio, y que finalmente se tuvo que suspender por motivos meteorológicos. Al concurso no pudieron inscribirse todas las personas interesadas a participar por falta de plazas.
El Ayuntamiento de Beniarjó condena rotundamente estos hechos y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana porque cualquier persona que dispongo de información que pueda ayudar a identificar los responsables, lo comunico a las autoridades competentes.
