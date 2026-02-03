Bellreguard inicia els tràmits per a un futur agermanament amb la localitat francesa de Pézenas
L'objectiu és establir vincles estables de cooperació cultural, social, educativa i econòmica entre ambdós municipis
L'Ajuntament de Bellreguard ha iniciat els primers tràmits per a estudiar i impulsar un futur agermanament amb la ciutat francesa de Pézenas, situada a la regió d’Occitània, amb l’objectiu d’establir vincles estables de cooperació cultural, social, educativa i econòmica entre ambdós municipis.
Aquesta iniciativa naix de la voluntat compartida de recuperar i reforçar els llaços històrics i humans que uneixen Pézenas amb la localitat de la Safor. Pézenas té una important població descendent d’emigrants espanyols, tant d’emigració econòmica de principis del segle XX com d’exiliats polítics de la Guerra Civil, així com d’altres moviments migratoris posteriors. Aquest fet ha generat un fort interès per mantindre viva la memòria, la història i la llengua d’origen, especialment entre les noves generacions.
En aquest context destaca el paper de l’associació Alegría, creada a Pézenas en 2023, que treballa activament per restablir vincles amb municipis espanyols, promoure l’aprenentatge de la llengua i afavorir els intercanvis culturals. L’associació, en coordinació amb l’Ajuntament de Pézenas, ha sigut una peça clau en la presa de contacte amb Bellreguard.
Pézenas és una ciutat dinàmica, amb un ric teixit associatiu esportiu, cultural i social, una forta identitat vinculada a la llengua occitana i una intensa activitat festiva i patrimonial. A més, és una localitat amb un gran atractiu turístic i cultural: un important llegat medieval i renaixentista, la vinculació històrica amb Molière, el naixement del cantautor Boby Lapointe, i una reconeguda tradició gastronòmica i vitivinícola.
Un possible agermanament permetria desenvolupar projectes conjunts com intercanvis entre clubs esportius, associacions excursionistes i ciclistes, programes d’intercanvi juvenil i lingüístic, participació mútua en festes i activitats culturals, així com col·laboracions en àmbits d’actualitat com l’ecologia, la gestió de residus, el canvi climàtic o la problemàtica de l’aigua. També s’obriria la porta a futurs intercanvis comercials i turístics.
Segons ha destacat la regidora d’Agermanament entre Pobles i tinent d’alcaldia, Cristina Mateu, aquest primer pas "respon a la voluntat de Bellreguard d’obrir-se al món i de reforçar els vincles internacionals des del respecte, la cooperació i l’enriquiment mutu".
Mateu ha subratllat que "Pézenas és una ciutat amb una forta empremta de l'emigració de la nostra terra, i això crea un lligam emocional i històric molt potent que dona sentit a aquest acostament", afegint que "recuperar aquesta memòria compartida i transmetre-la a les noves generacions és un valor fonamental del projecte".
Per a Àlex Ruiz, alcalde de Bellreguard, "l'agermanament entre municipis de la Unió Europea és una ferramenta magnífica per acabar construint l'Europa dels Pobles que volem i on les persones estiguen per sobre del capital".
