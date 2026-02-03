Carla Bañuls: "Me quedo con la experiencia de haber disputado el Mundial, que eso ya es mucho"

Carla Bañuls Puente ha representado a España en el Campeonato del Mundo de Ciclocross de Hulst (Países Bajos), que se ha disputado este pasado fin de semana en todas sus categorías

La ciclista de Gandia y sus compañeras de selección participaron en la carrera júnior femenina, donde la cántabra Aitana Gutiérrez ha sido la mejor clasificada española al pelear por un Top10, que finalmente se le escapó por 16 segundos.

Las otras dos españolas en liza, la campeona de España, Mirari Gotxi, y la subcampeona de España, la gandiense Carla Bañuls, se clasificaron en los puestos 25º y 34º, acusando en ambos casos una pérdida notable de tiempo tras verse perjudicadas por un tapón en la primera vuelta.

La joven deportista saforense está, pese a todo, muy satisfecha porque, como ella misma dice, "la carrera me fue regular, pero me quedo con la experiencia de haber corrido el Mundial, que eso ya es mucho".

Bañuls finaliza así una campaña de ciclocross en la que ha sido subcampeona de España y de la Copa de España, pero sobre todo ha vestido el maillot de la selección española en el Europeo, en tres pruebas de la Copa del Mundo y en el mismo Mundial.

Ahora toca prepararse para la temporada de carretera, la de ciclismo en línea, que Carla afronta con su actual equipo, el Team Mirat Salamanca con la ilusión y el objetivo de hacerlo igual o mejor que lo ha hecho en el ciclocross.