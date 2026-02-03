Carla Bañuls: "Me quedo con la experiencia de haber disputado el Mundial, que eso ya es mucho"
La ciclista de Gandia se clasifica la 34ª en el campeonato que cierra la temporada de ciclocross
La deportista saforense ha sido subcampeona de España y de la Copa de España y disputado varias pruebas de la Copa del Mundo y el Europeo
Carla Bañuls Puente ha representado a España en el Campeonato del Mundo de Ciclocross de Hulst (Países Bajos), que se ha disputado este pasado fin de semana en todas sus categorías
La ciclista de Gandia y sus compañeras de selección participaron en la carrera júnior femenina, donde la cántabra Aitana Gutiérrez ha sido la mejor clasificada española al pelear por un Top10, que finalmente se le escapó por 16 segundos.
Las otras dos españolas en liza, la campeona de España, Mirari Gotxi, y la subcampeona de España, la gandiense Carla Bañuls, se clasificaron en los puestos 25º y 34º, acusando en ambos casos una pérdida notable de tiempo tras verse perjudicadas por un tapón en la primera vuelta.
La joven deportista saforense está, pese a todo, muy satisfecha porque, como ella misma dice, "la carrera me fue regular, pero me quedo con la experiencia de haber corrido el Mundial, que eso ya es mucho".
Bañuls finaliza así una campaña de ciclocross en la que ha sido subcampeona de España y de la Copa de España, pero sobre todo ha vestido el maillot de la selección española en el Europeo, en tres pruebas de la Copa del Mundo y en el mismo Mundial.
Ahora toca prepararse para la temporada de carretera, la de ciclismo en línea, que Carla afronta con su actual equipo, el Team Mirat Salamanca con la ilusión y el objetivo de hacerlo igual o mejor que lo ha hecho en el ciclocross.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande
- El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa