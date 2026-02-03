La Conselleria prevé que el Centro Integrado de FP de Gandia sea una realidad dentro de cinco años

La Conselleria de Educación prevé que el Centro Integrado de Formación Profesional Dual de Gandia, un proyecto estratégico para la ciudad, sea una realidad, en el mejor de los casos, dentro de unos cinco años. Son las previsiones que maneja el departamento que dirige Carmen Ortí según se desprende de su última "hoja de ruta".

La Conselleria ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, con fecha 29 de enero, el anuncio previo de la redacción del proyecto básico y ambiental, de ejecución y de dirección de obra, de instalaciones, coordinación de seguridad y salud, correspondiente a la construcción del centro de FP.

Esto es una manera de avisar a las empresas que pudieran estar interesadas. La redacción de ese proyecto tiene un presupuesto considerable, son 1,8 millones de euros. Ahora bien, la Conselleria no prevé adjudicarlo hasta el próximo mes de enero de 2027.

A partir de ahí se dará 45 meses más de plazo para tener el instituto acabado, de los cuales 9 meses se invertirán en redactar el proyecto y los 36 restantes en dirigir la obra. Para entonces ya habrá habido unas elecciones autonómicas y municipales de por medio, las de mayo de 2027.

Para el portavoz del PP, Víctor Soler, son "buenas noticias" porque la Conselleria "avanza en su compromiso de construcción del centro".

El pasado 15 de enero visitó Gandia la directora general de FP, Marta Armendia, concretamente la parcela donde se construirá. Esa mañana, en el mismo solar, estuvo acompañada por Víctor Soler y los concejales Mar Beltrán y David Ronda. No se informó previamente al Gobierno local. Desde allí Armendia acusó al Gobierno local de bloquear el proyecto, en tanto que la Generalitat necesitaba unos documentos que, a su juicio, debía aportar el ayuntamiento para seguir adelante con el expediente.

En la Generalitat siguen esperando esos informes preceptivos, entre ellos el de inundabilidad, los planos de cualificación urbanística, el estudio geotécnico, o el alzamiento topográfico. Pero, a pesar de ello, han publicado el anuncio, según Soler, "porque la Conselleria quiere adelantar todo el proceso y meter prisa al ayuntamiento, y se pueda incorporar esa documentación". Soler añade que la "Generalitat debe recibir ese solar con todas las garantías legales". El coste total del centro supera los 22 millones de euros.

"Incumplimiento de plazos"

Para la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso "no es un problema técnico, es una cuestión de voluntad política". Alonso, en primer lugar, expresó la "satisfacción del Gobierno local" porque se haya dado este primer paso, aunque recordó que llega "dos años después de que la Conselleria nos revocara las competencias del plan Edificant y decidiera promoverlo la propia Generalitat".

En segundo lugar, sobre los informes pendientes, Alonso insiste, como ya dijo tras la visita de Armendia, que estos no son imprescindibles para seguir con el trámite. "La prueba de que no estamos bloqueando es que la Generalitat ha publicado ya ese anuncio previo", añadió.

Y matizó que, aunque "es discutible" que sea el Ayuntamiento de Gandia el que deba costear esos informes cuando la competencia directa ya la tiene la Generalitat, el Consistorio se compromete a aportarlos, como por ejemplo el de inundabilidad, que estará listo en breve. Este último concluirá en que se puede construir sobre la parcela, aunque se deban aplicar algunas medidas correctoras.

Noticias relacionadas

Por último, Alonso recuerda que la Generalitat está incumpliendo el protocolo con el ayuntamiento, un cronograma que firmaron ambas partes cuando la Conselleria quiso asumir las obras. "El anuncio que hacen ahora estaba previsto para septiembre de 2024", señaló. Además, Alonso opina que darse todo un año para licitar el proyecto de redacción del instituto "es una barbaridad". En conclusión, según Alonso, "la Generalitat ya ha retrasado este proyecto, que es la infraestructura educativa más importante para Gandia de las últimas décadas, unos cinco años, mientras los institutos de FP de la ciudad siguen saturados".