Detenido en Xeresa por robar dos vehículos de alta gama y estar requerido por la justicia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años por apropiarse indebidamente de dos vehículos de alquiler. El detenido contaba con dos requisitorias de detención en Zaragoza. El pasado día 20 de enero, tras recibir información del posible avistamiento en Xeresa de un vehículo de alta gama sustraído, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia discreta con la finalidad de localizar al conductor.

Tras verificar que se trataba del vehículo en cuestión, con matrícula de Luxemburgo, se comprobó que pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos y que había sido apropiado por el arrendatario, evadiendo su devolución.

Se comprobó, además, que tenía pendientes, al menos, dos requisitorias de detención por diferentes Juzgados de la provincia de Zaragoza, hallándose huido de la justicia, así como números antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Como resultado del dispositivo se logró la localización del hombre y su posterior detención, en cuya práctica resultó herido uno de los agentes intervinientes, debido a que el sujeto opuso resistencia y acometió a los agentes. Se logró la aprehensión del vehículo sustraído, que se encontraba señalado por la Policía de Luxemburgo, y atender las reclamaciones judiciales que el encartado tenía pendientes.

Con el fin de obtener mayores indicios de su relación con el vehículo sustraído se practicó también la entrada y registro en un domicilio en el que presumiblemente se hallaba pernoctando, así como la aprehensión de un segundo vehículo también sustraído sobre el que aún se siguen realizando gestiones. Los vehículos requisados están a la espera de su recuperación por parte de los perjudicados.

El detenido se trata de un hombre de 39 años y nacionalidad uruguaya. Se le atribuyen los delitos de apropiación indebida, atentado contra agente de la autoridad, desobediencia y resistencia, lesiones y dos requisitorias judiciales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Xeresa y del Área de Investigación del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna, con la colaboración de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandia.