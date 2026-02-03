Gandia cuenta con 150.000 € para un nuevo ejercicio de los presupuestos participativos
El ayuntamiento abre el plazo de presentación de propuestas
El Ayuntamiento de Gandia pone en marcha una nueva edición de los Presupuestos Participativos con el meta "Tens una idea?; fes-la realitat". La concejala delegada de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, ha confirmado que este año se destinan 150.000 € a propuestas ciudadanas con el objetivo de continuar mejorando la ciudad gracias a la participación de sus habitantes. Este presupuesto se repartirá entre tres propuestas finalistas de 50.000 € cada una, que serán seleccionadas y votadas por la ciudadanía.
"Llevamos siete años consecutivos trabajando porque las ideas de los vecinos se conviertan en realidad", ha subrayado Gil, añadiendo que "en esta nueva edición queremos continuar aumentando la participación y el impacto de este proyecto en los barrios".
El proceso participativo arranca con la presentación de propuestas, que estará abierta del 2 al 29 de febrero a través de la web participagandia.org.
A continuación, durante el mes de marzo, se llevará a cabo la valoración técnica de todas las iniciativas recibidas, seleccionando aquellas que sean viables y de mayor interés para la ciudad.
Finalmente, entre el 30 de marzo y el 15 de abril, los vecinos podrán participar en la votación final para decidir cuáles serán las tres propuestas que se ejecutarán.
Como novedad de esta edición, se celebrarán reuniones en los centros sociales para presentar la campaña a las juntas de distrito y apoyar a los vecinos tanto en la elaboración como en la votación de sus propuestas.
"Aquellas personas que tengan una idea brillante o importando que pueda ayudar a mejorar la ciudad… Desde aquí queremos aprovechar para pedir la máxima participación, porque Gandia se construye entre todos", ha concluido Gil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande
- El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa