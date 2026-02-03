Gandia pide una ayuda del 2% Cultural para restaurar las murallas del castillo de Bairén

Las portavoces del Gobierno de Gandia, Esther Sapena y Balbina Sendra, informaron que el ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una subvención destinada a trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico del Estado, dentro del denominado programa del 2% Cultural.

A través de la Concejalía de Patrimonio, que dirige la concejala Alícia Izquierdo, se presentó el proyecto de excavación, consolidación y restauración de las murallas del castillo de Bairén. El presupuesto total del proyecto asciende a 665.000 euros, de los cuales 465.000 euros se financiarían mediante la subvención solicitada y 200.000 euros corresponderían a aportación municipal.





Sapena recordó que actualmente Gandia ya está ejecutando una subvención del 2% Cultural en el proyecto de restauración del Saló de Corones del Palau Ducal. “Ahora, con esta nueva solicitud, el objetivo es avanzar decisivamente en la consolidación del Parque Arqueológico de Bairén”.

Las bases del programa son especialmente exigentes y establecen que los bienes tienen que ser Bien de Interés Cultural (BIC), de propiedad municipal, contar con Plan de Usos, Plan Director y estar afectados por alguna actuación del Gobierno central. En este caso, el yacimiento de Bairén cumple todos estos requisitos, puesto que está rodeado por carreteras estatales.

“En caso de obtenerse esta ayuda, el Parque Arqueológico de Bairén quedaría prácticamente finalizado, lo cual permitiría destinar recursos a mejorar los accesos o habilitar una gran zona de aparcamiento”, apuntaron.