La imagen de la Semana Santa de Gandia 2026: Un cartel que emociona y une

La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia ha presentado oficialmente el cartel anunciador de la edición de 2026. El cartel, obra de Núria Tamarit y Santi Vicente, propone una mirada contemporánea, inclusiva y diversa de la Semana Santa de Gandía, Fiesta de Interés Turístico Nacional, en la que se sientan identificadas tanto las personas que participan en los distintos actos como la ciudadanía de Gandia y quienes desean conocerla y disfrutarla.

La obra plantea varias lecturas. En una primera visión general se aprecia la cruz, principal símbolo de la cristiandad, que representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. En una segunda, más detallada, la cruz se construye a partir de una procesión de participantes que, mediante guiños y referencias, revelan los elementos que conforman y hacen única la Semana Santa de Gandia. Cada persona puede descubrir distintos significados, lo que forma parte de su riqueza visual.

El cartel en una máxima expresión / Núria Tamarit y Santi Vicent

Entre los elementos representados se encuentran los nazarenos como símbolo de las distintas hermandades, el romano de la Hermandad del Cristo Ecce Homo, las cadenas y el farol de la Hermandad del Cristo de la Flagelación, la escalera de la Hermandad del Descendimiento, el burrito de la entrada de Jesús en Jerusalén, el gallo de la Hermandad de San Pedro Apóstol, el pan redondo de la Hermandad de la Santa Cena Viviente, el lienzo de la Hermandad de la Santa Faz, los frailes de la Hermandad del Santo Sepulcro, los músicos por la importancia de la Tamborrada y las bandas procesionales, el coro con vestimenta de época en referencia a la Visitatio Sepulchri única en el mundo y atribuida a San Francisco de Borja, la palma como elemento característico, el cirio de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, así como las personas asistentes y los niños y niñas como reflejo del carácter diverso, familiar y abierto de la celebración.

Núria Tamarit es ilustradora y autora de cómics establecida en València, mientras que Santi Vicente es responsable de memosesmas, estudio especializado en diseño e ilustración.