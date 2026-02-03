Un mal menor: Los atletas entrenan en la pista de Gandia hasta que se reanuden las obras

Los y las atletas de los grupos o clubes de Gandia ya entrenan en la pista desde este lunes. Así lo han acordado con el ayuntamiento, al menos, hasta que se reanuden las obras de la reforma de la instalación, que están paralizadas porque la empresa que las ejecutaba ha entrado en concurso de acreedores.

Se trata del primer paso para desbloquear la insostenible situación de parálisis de la instalación, dado que los deportistas y sus entrenadores prefieren ejercitarse en la pista, a pesar de las actuales condiciones, que hacerlo en otro espacio del polideportivo de la ciudad o en otros municipios, que es lo que venían haciendo hasta la fecha.

A esta situación se llega por una petición de los clubes que el consistorio ha visto viable, resolviendo los trámites burocráticos con el visto bueno de los servicios jurídicos. Se ha firmado un acta de ocupación parcial del recinto entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria de los trabajos, propietaria de la actuación, mientras que los y las deportistas han firmado un compromiso de declaración responsable, asumiendo el estado actual de la pista.

Los lanzadores Gema Martí y Óscar Gimeno, este lunes, en la pista de atletismo de Gandia / Salva Talens Carbó

El grupo de lanzadores del Club de Córrer el Garbí y los / las atletas de competición del Club d'Atletisme Safor Teika ya se preparan en la pista. Los primeros utilizan el terreno de hierba para los lanzamientos y las tarimas de debajo de la grada para hacer pesas, mientras que los "groguets" corren por el asfalto de la pista, que, por cierto, ha sido marcada por ellos mismos para delimitar las calles

En este primer día del regreso a la pista de los y las atletas, el ambiente es de preocupación e incertidumbre. Deportistas, técnicos y directivos de los clubes están inquietos ante la deriva de la situación y solo desean que se resuelva lo antes posible para recuperar una relativa normalidad que todos asumen con resignación que será dentro de varios meses.

Mientras tanto y como ya ha informado este periódico, el consistorio gandiense sopesa la opción de ceder el contrato de la obra de reforma de la pista de atletismo a una nueva empresa para desbloquear la parálisis en la que se encuentra actualmente la instalación.