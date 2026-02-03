Nova oportunitat per a recuperar l’ofici terrisser al municipi de Potries
L'Ajuntament posa en marxa la segona edició del taller d’ocupació de ceràmica que formarà 10 persones en l’ofici durant un any
L'Ajuntament de Potries ha posat en marxa este dilluns, 2 de febrer, la segona edició del Taller d’Ocupació Ceràmica. El programa consistirà en formar a 10 persones desocupades en l’ofici de la ceràmica durant els pròxims 12 mesos.
El projecte s’ha pogut tirar endavant gràcies a una subvenció de 282.692,40€ del Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana).
N’hi haurà 6 persones participants que són de Potries i 4 de la resta de la comarca de la Safor. El taller formarà en algunes tècniques de la professió de la ceràmica i també desenvoluparà algun projecte que millore el poble (la primera edició es va dedicar a la restauració ceràmica del Calvari de Potries).
A més, el taller comporta la contractació d’un director, una professora de ceràmica i un auxiliar administratiu. En total, es contractaran 13 persones durant un any.
En l’acte de benvinguda que ha tingut lloc este dilluns 2 de febrer, l’alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha manifestat que "seguim amb l’objectiu de recuperar a poc a poc l’ofici terrisser a Potries". Segons l’alcalde, "una vegada més fem un esforç convençut per a fomentar l’activitat econòmica al voltant de la cultura, i més concretament fomentar el treball en l’ofici de la ceràmica i els oficis artesans".
