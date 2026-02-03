Oliva incorpora a Àngels Gregori como asesora cultural

La poeta y gestora de Cultura, Àngels Gregori, entra a formar parte del Ayuntamiento de Oliva como asesora cultural. El objetivo de esta incorporación es dotar de un mayor impulso la cultura en la ciudad, pero también ante la inminente apertura de la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles con una programación estable,

Gregori, fuertemente implicada en la vida cultural de Oliva desde hace años, cuenta con una extensa trayectoria en el mundo de la gestión cultural, tanto en la formación académica como en la experiencia en varios organismos, estando actualmente al frente de varios comisariados como el de la ejecución de la internacionalización del centenario de la Generación del 27 por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Con esta apuesta se pretende, desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oliva, ofrecer a los ciudadanos una programación cultural estable que atienda los intereses actuales, prestando atención a las principales conmemoraciones culturales que ponga en valor a aquellos vecinos de la ciudad que han destacado en varios ámbitos y estableciendo alianzas con diferentes organismos culturales, tanto de carácter local como nacional.

La finalidad de las acciones que se llevarán a cabo es ofrecer y acercar a la ciudadanía una programación cultural de alta calidad en la ciudad, fijando el centro de atención en el hecho cultural como un derecho de la ciudadanía y, a la vez, su acceso como un deber de los poderes públicos, atendiendo el alto valor del conjunto patrimonial cultural de Oliva, desde Gregori Mayans hasta Francisco Brines y todas aquellas voces que desde diferentes ámbitos (como la música, la pintura, la gastronomía o el cine) han protagonizado algunas de las páginas de la historia cultural.

Una acción que pretende dar un impulso, en la voluntad de este ayuntamiento, de resituar Oliva como un epicentro cultural importante en la comarca, estableciendo una programación de acontecimientos de interés y de prestigio al alcance de sus ciudadanos y vecinos y creando espacios de convivencia entre las diferentes artes.