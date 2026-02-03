Palma de Gandia instalará cámaras de videovigilancia en Marxuquera
El objetivo principal es controlar el tráfico rodado en los principales caminos y cruces aunque también podrá evitar conductas incívicas en esta partida rural de diseminados
Josep Camacho
El Gobierno de Palma de Gandia tiene previsto instalar cámaras de videovigilancia en caminos y calles de la partida rural de Marxuquera, donde hay numerosas viviendas diseminadas.
El objetivo principal es controlar el tráfico rodado, de hecho la solicitud se ha hecho a la Dirección General de Tráfico. Pero el ayuntamiento también confía en que la presencia de estos dispositivos, conectados a la Policía Local, pueda disuadir a vecinos y visitantes de cometer conductas incívicas.
Y es que se trata de un entorno rural en el que el ayuntamiento suele tener quebraderos de cabeza como vertederos incontrolados, acumulación de basura por no respetar los horarios de tirarla, o aparición de voluminosos, en el mejor de los casos junto a los contenedores, sin avisar previamente al servicio gratuito municipal.
En concreto se instalarán 15 cámaras. Ocho tendrán lectura de matrícula y visión panorámica de la zona de control. Estas estarán ubicas en las entradas de Marxuquera por la carretera CV-60, en las de Portell, Alfauir, Ròtova, Martinenques, Gandia y Torreta, y en el cruce de Quatre Camins.
Otras siete serán cámaras de «entorno con análisis avanzados», según su denominación técnica, y estarán también en la entrada por la CV-60, además de los caminos Casablanca, Carril 1 y 2, Quatre Camins y Torreta.
La alcaldesa de Palma de Gandia, Paula Femenia, recalca que no son cámaras de seguridad ciudadana, y que «la principal motivación del proyecto es la de controlar una zona del municipio donde existe numeroso tráfico rodado de vehículos». Ahora bien, el proyecto depende de la autorización de la DGT, y son gestiones que suelen ir lentas, por lo que la previsión es que estén operativas a finales de este año.
«Gran Hermano» comarcal
La financiación será íntegramente de la Diputación de València, a través del Pla d’Obres i Inversions. Fue aprobado por decreto de la Corporación provincial a finales de enero, por lo que el ayuntamiento ya tiene luz verde para acometerlo.
Desde unos años a esta parte la comarca se está convirtiendo en un «Gran hermano», con la instalación de cámaras. A las más habituales del control del tráfico se han sumado los circuitos cerrados de televisión en los polígonos industriales, muchos de ellos impulsados gracias a la línea de subvenciones que inició el Ivace para revitalizar estas zonas.
Pero también hay municipios de la Safor que han optado por instalar cámaras para mejorar la seguridad ciudadana en sus calles como Oliva, Beniflà, Xeraco, y más recientemente Gandia. En caso de producirse ilícitos penales, delitos o infracciones, estas imágenes sí que pueden usarse como prueba ante una instrucción judicial o administrativa siempre que esté debidamente justificada.
Gandia ultima la licitación de 38 cámaras para seguridad ciudadana
En Gandia el Gobierno local sigue con el trámite para instalar 38 cámaras de videovigilancia con la finalidad de reforzar la seguridad y disuadir la comisión de delitos. Se ubicarán en puntos estratégicos de determinados barrios. El contrato saldrá a licitación en breve.
Las cámaras fue un asunto debatido en el último pleno, el pasado 30 de enero. La concejala de Seguridad Ciudadana, Lydia Morant, aseguró que todas tendrán todos los permisos necesarios de la Delegación del Gobierno. La concejala de Compromís Alícia Izquierdo comentó que su grupo lo acepta, aunque no son muy «entusiastas» de la medida. El portavoz de Vox incluso pidió que las hubiera dentro del transporte público.
Otro servicio que se pondrá en marcha en breve es el sistema que alertará de manera temprana de las emergencias. La inversión supera el millón de euros, a través del plan de inversiones de la empresa mixta Actuaciones Ambientales Integrales, y no tendrá impacto en el recibo. Contempla la instalación de pluviómetros, un radar meteorológico, y todo el equipo informático asociado para conocer los datos en tiempo real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande
- El Ayuntamiento de Gandia estudia la cesión de las obras de reforma de la pista de atletismo a otra empresa