Palma de Gandia instalará cámaras de videovigilancia en Marxuquera

El Gobierno de Palma de Gandia tiene previsto instalar cámaras de videovigilancia en caminos y calles de la partida rural de Marxuquera, donde hay numerosas viviendas diseminadas.

El objetivo principal es controlar el tráfico rodado, de hecho la solicitud se ha hecho a la Dirección General de Tráfico. Pero el ayuntamiento también confía en que la presencia de estos dispositivos, conectados a la Policía Local, pueda disuadir a vecinos y visitantes de cometer conductas incívicas.

Y es que se trata de un entorno rural en el que el ayuntamiento suele tener quebraderos de cabeza como vertederos incontrolados, acumulación de basura por no respetar los horarios de tirarla, o aparición de voluminosos, en el mejor de los casos junto a los contenedores, sin avisar previamente al servicio gratuito municipal.

En concreto se instalarán 15 cámaras. Ocho tendrán lectura de matrícula y visión panorámica de la zona de control. Estas estarán ubicas en las entradas de Marxuquera por la carretera CV-60, en las de Portell, Alfauir, Ròtova, Martinenques, Gandia y Torreta, y en el cruce de Quatre Camins.

Otras siete serán cámaras de «entorno con análisis avanzados», según su denominación técnica, y estarán también en la entrada por la CV-60, además de los caminos Casablanca, Carril 1 y 2, Quatre Camins y Torreta.

La alcaldesa de Palma de Gandia, Paula Femenia, recalca que no son cámaras de seguridad ciudadana, y que «la principal motivación del proyecto es la de controlar una zona del municipio donde existe numeroso tráfico rodado de vehículos». Ahora bien, el proyecto depende de la autorización de la DGT, y son gestiones que suelen ir lentas, por lo que la previsión es que estén operativas a finales de este año.

«Gran Hermano» comarcal

La financiación será íntegramente de la Diputación de València, a través del Pla d’Obres i Inversions. Fue aprobado por decreto de la Corporación provincial a finales de enero, por lo que el ayuntamiento ya tiene luz verde para acometerlo.

Desde unos años a esta parte la comarca se está convirtiendo en un «Gran hermano», con la instalación de cámaras. A las más habituales del control del tráfico se han sumado los circuitos cerrados de televisión en los polígonos industriales, muchos de ellos impulsados gracias a la línea de subvenciones que inició el Ivace para revitalizar estas zonas.

Noticias relacionadas

Pero también hay municipios de la Safor que han optado por instalar cámaras para mejorar la seguridad ciudadana en sus calles como Oliva, Beniflà, Xeraco, y más recientemente Gandia. En caso de producirse ilícitos penales, delitos o infracciones, estas imágenes sí que pueden usarse como prueba ante una instrucción judicial o administrativa siempre que esté debidamente justificada.