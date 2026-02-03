Potries viu la festa del seu patró Sant Blai com preàmbul del Porrat 2026
Una missa cantada, un taller i un berenar centren els actes de la festivitat local
Potries es prepara per al Porrat 2026, programat este cap de setmana del 6 al 8 de febrer, però abans, com és tradicional, se celebra la festa del dia del patró de la localitat, Sant Blai.
Això ha sigut este dimarts, 3 de febrer, amb diversos actes. El principal ha sigut la missa en honor al Sant a l'església dels Sants Joanes, cantada per la Coral de Potries.
Abans i després ha tingut lloc un taller de remeis naturals per als xiquets i xiquetes del municipi, que a la vesprada van tindre una altra cita amb un berenar a base de bunyols i xocolate.
La programació de la setmana gran de Potries continuarà el dijous i el divendres amb el Porrat Escolar, que comprèn la visita dels estudiants de la comarca a esta població per a gaudir d'una jornada de cultura i entreteniment.
El divendres ja arranca l'agenda pròpia del Porrat de Sant Blai 2026 amb una "Nit de Festa" con DJ Nereade Toledo, amb entrada gratuïta en la carpa musical.
