Potries viu la festa del seu patró Sant Blai com preàmbul del Porrat 2026

Una missa cantada, un taller i un berenar centren els actes de la festivitat local

La missa cantada en Potries presidida per la relíquia de Sant Blai

Salva Talens

Gandia

Potries es prepara per al Porrat 2026, programat este cap de setmana del 6 al 8 de febrer, però abans, com és tradicional, se celebra la festa del dia del patró de la localitat, Sant Blai.

Això ha sigut este dimarts, 3 de febrer, amb diversos actes. El principal ha sigut la missa en honor al Sant a l'església dels Sants Joanes, cantada per la Coral de Potries.

Abans i després ha tingut lloc un taller de remeis naturals per als xiquets i xiquetes del municipi, que a la vesprada van tindre una altra cita amb un berenar a base de bunyols i xocolate.

La programació de la setmana gran de Potries continuarà el dijous i el divendres amb el Porrat Escolar, que comprèn la visita dels estudiants de la comarca a esta població per a gaudir d'una jornada de cultura i entreteniment.

El divendres ja arranca l'agenda pròpia del Porrat de Sant Blai 2026 amb una "Nit de Festa" con DJ Nereade Toledo, amb entrada gratuïta en la carpa musical.

