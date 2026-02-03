Todo a punto para la novena edición del Festival Internacional de Música "Tavernes en Cambra"

La Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna acoge la novena edición del Festival Internacional de Música "Tavernes en Cambra", que se realizará entre los meses de febrero y mayo.

El ciclo, que consta de cuatro conciertos, se inaugurará este domingo 8 de febrero en las 19.30 horas con el recital de piano a cargo de Sandra Landini, destacada solista internacional que ha actuado en las salas y festivales más prestigiosos de Europa, Estados Unidos o Canadá. En esta ocasión, la maestra internacional del piano visitará Tavernes para ofrecer un programa que incluye obras de Franz Liszt, Federico Bortoluzzi, Frédéric Chopin y Dora Pejacevic.

El sevillano Fran Doblas, considerado una de las voces emergentes más destacadas de la copla española, actuará en la segunda cita del festival, el 22 de marzo a las 19.30 horas. El cantante, que estará acompañado al piano por el maestro José Antonio Márquez, interpretará algunas de las coplas más icónicas del repertorio andaluz.

El festival también contará con artistas locales. El Cor de Cambra XV de Març y el clarinetista Bernardo Moreno deleitarán al público con un repertorio basado en bandas sonoras de cine, aportando una propuesta próxima y atractiva para todos los públicos. Será el domingo 26 de abril a las 19.30 horas.

El festival se clausurará el domingo 10 de mayo con la actuación de New Tango Trío, que interpretará la apasionada y melancólica música de Azor Piazzolla. El grupo está formado por Marco Schirru al piano, Giacomo Riggi al vibráfono y el prestigioso bandoneó italiano Fabio Furia.

El impacto cultural del festival también llega a los jóvenes músicos de Tavernes y como en ediciones anteriores, todos los conciertos empezarán en los tradicionales "vermuts musicals", protagonizados por los grupos ganadores del concurso del Centre d'Estudis Musicals Mestre Arnau, que cada año organiza la Sociedad Instructiva Unión Musical (SIUM) de Tavernes de la Valldigna con el apoyo de la Concejalía de Cultura. Esta iniciativa facilita la participación de jóvenes talentos en este festival internacional.

El grupo Almira Ensemble / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

El grupo Almira Ensemble, formado por Mila Milkova Ivanova (flauta), Vera Roig Donet (flauta), Albert Chover Ventura (oboe), Carla Sala Bo (clarinete) y Josep Verger Pérez (piano), será el encargado de abrir el primer vermut musical este domingo, 8 de febrero.

Madera Viva Trío, integrado por los clarinetistas Alex Cremades Gutiérrez, Aitana Soler Bascón y Mar Olivera Mansanet, ofrecerá el vermut musical del 22 de marzo.

El conjunto Quatrinets, que participará en el vermut del 26 de abril, lo integran los clarinetistas Neus Flores Llácer, Arturo Felis Brines, Victoria Gimeno Peris y Martí Grau Velló.

Por último, Tavara Trombone Trío, integrado por Gerard Martí Segura, Batiste Serra Rentero y Josemi Talens Vidal, ofrecerá el último vermut del festival en el concierto de clausura del 10 de mayo.

La concejala de Cultura de la localidad de la Valldigna, Encar Mifsud, ha animado a la ciudadanía a acercarse a la Casa de la Cultura para disfrutar de unos conciertos de gran calidad con artistas internacionales, pero también con propuestas para conocer a las jóvenes promesas de la música de la ciudad. "Tavernes en Cambra es un festival ya consolidado en la programación cultural de nuestra localidad, que acerca la música de calidad en un formato más íntimo y próximo. Además, este proyecto ofrece una oportunidad única al alumnado del Centre d'Estudis Musicals Mestre Arnau, que puede compartir escenario con grandes figuras de la música, fomentando así el aprendizaje y el talento local", ha destacado la regidora.

Por su parte, el director musical del Festival, David Fons, incide en "la versatilidad de la programación, que ha estado cuidadosamente diseñada para que el público pueda disfrutar de una oferta musical de gran calidad". Esta edición se complementa con las anteriores, consolidando una propuesta cultural amplia y diversa que abarca diferentes estilos y formaciones camerísticas, año tras año, invitando al público de la Casa de la Cultura, a descubrir el inmenso y fascinante universo de la música de cámara”, ha añadido Fons.