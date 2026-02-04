Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ford AlmussafesTiempo ValenciaFalsificación ITVNómina LlorcaRambla PoyoOposicionesAlmasseraSagunt LUXBaliza V16Renta 2025
instagramlinkedin

Abans companyes d'equip en competició amateur i ara rivals en els campionats professionals

Júlia de Tavernes i Patri de Beniflà porten una trajectòria esportiva semblant en la pilota valenciana

Patri i Júlia, en una imatge de la setmana passada, abans d'enfrontar-se en la Lliga CaixaBank

Patri i Júlia, en una imatge de la setmana passada, abans d'enfrontar-se en la Lliga CaixaBank / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

Júlia Andrada Alberola i Patri Martí Ramiro són jugadores professionals de raspall, les que més alt estan a l'escalafó en la comarca de la Safor.

La mitgera de Tavernes de la Valldigna y la puntera de Beniflà són rivals en els campionats professionals de pilota valenciana. Ho van ser en la Copa Caixa Popular i ho són en la Lliga CaixaBank de la temporada 2025-2026.

Però les dos tenen un passat que demostra que la trajectòria ha estat paral·lela i, fins i tot, que han sigut companyes d'equip quan eren més xiquetes en el campionat autonòmic de clubs.

La prova evident és una imatge de les dos formant equip en representació del Club de Pilota Valenciana Valldigna en una semifinal contra el CPV de Montserrat. Era l'any 2018 i tenien 11 anys. Hui en dia, 8 anys després, Júlia i Patri en tenen 19.

Patri i Júlia, a la dreta del cartell, quan van jugar juntes l'Autonòmic de clubs en 2018

Patri i Júlia, amb samarreta blanca, quan van jugar juntes l'Autonòmic de clubs en 2018 / Levante-EMV

Júlia i Patri tornen a aclaparar l'atenció en la Lliga CaixaBank Pro 1 que esta setmana arriba a l'última jornada de la lligueta de classificació amb tot per decidir.

Patri, que ja va guanyar a Júlia dos vegades en la Copa Caixa Popular resultant finalment campiona, també l'ha superat en l'enfrontament de la Lliga CaixaBank disputat recentment.

La de Beniflà lidera l'equip que patrocina l'ajuntament del seu poble amb Clara i Amparo de companyes, mentre que la vallera és la capitana del trio Ajuntament de Tavernes amb Àngela i Mar A.

L'equip de Júlia juga este dijous, 5 de febrer, al Trinquet Municipal de Bellreguard contra el d'Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer - Rolser).

L'Ajuntament de Beniflà (Clara, Amparo i Patri) s'enfronta Victòria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) este divendres al Trinquet del Genovés.

La jornada es completa en la partida, pot ser, més decisiva: Myriam, Mar i Laura M. (Ajuntament Alqueria d´Asnar - Hinojosa) contra Maria E, Natàlia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol) al Trinquet de l'Alquería d'Asnar, també divendres, día 6.

Noticias relacionadas

Els resultats de les tres partides determinaran la classificació de la lligueta. Els cinc primers equips passen a una segona lligueta i el sisè classificat queda eliminat de la competició.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
  2. Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
  3. Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
  4. El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
  5. Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
  6. Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
  7. Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
  8. Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande

Abans companyes d'equip en competició amateur i ara rivals en els campionats professionals

Quique Llopis afronta su test más exigente en el Meeting World Indoor Tour Gold de Madrid

Porrat de Sant Blai de Potries 2026: Consulta tota la programació

Porrat de Sant Blai de Potries 2026: Consulta tota la programació

Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado

Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado

Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV

Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV

Gandia no podía faltar al 10º aniversario de la Setmana Ciclista Internacional-Volta Féminas Comunitat Valenciana

Gandia no podía faltar al 10º aniversario de la Setmana Ciclista Internacional-Volta Féminas Comunitat Valenciana

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana

Sobrecarga y precariedad: sanitarios de Gandia denuncian el deterioro de sus condiciones laborales

Tracking Pixel Contents