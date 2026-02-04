Abans companyes d'equip en competició amateur i ara rivals en els campionats professionals
Júlia de Tavernes i Patri de Beniflà porten una trajectòria esportiva semblant en la pilota valenciana
Júlia Andrada Alberola i Patri Martí Ramiro són jugadores professionals de raspall, les que més alt estan a l'escalafó en la comarca de la Safor.
La mitgera de Tavernes de la Valldigna y la puntera de Beniflà són rivals en els campionats professionals de pilota valenciana. Ho van ser en la Copa Caixa Popular i ho són en la Lliga CaixaBank de la temporada 2025-2026.
Però les dos tenen un passat que demostra que la trajectòria ha estat paral·lela i, fins i tot, que han sigut companyes d'equip quan eren més xiquetes en el campionat autonòmic de clubs.
La prova evident és una imatge de les dos formant equip en representació del Club de Pilota Valenciana Valldigna en una semifinal contra el CPV de Montserrat. Era l'any 2018 i tenien 11 anys. Hui en dia, 8 anys després, Júlia i Patri en tenen 19.
Júlia i Patri tornen a aclaparar l'atenció en la Lliga CaixaBank Pro 1 que esta setmana arriba a l'última jornada de la lligueta de classificació amb tot per decidir.
Patri, que ja va guanyar a Júlia dos vegades en la Copa Caixa Popular resultant finalment campiona, també l'ha superat en l'enfrontament de la Lliga CaixaBank disputat recentment.
La de Beniflà lidera l'equip que patrocina l'ajuntament del seu poble amb Clara i Amparo de companyes, mentre que la vallera és la capitana del trio Ajuntament de Tavernes amb Àngela i Mar A.
L'equip de Júlia juga este dijous, 5 de febrer, al Trinquet Municipal de Bellreguard contra el d'Ana, Mireia B. i Fanni (Pedreguer - Rolser).
L'Ajuntament de Beniflà (Clara, Amparo i Patri) s'enfronta Victòria, Anabel i Marina (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) este divendres al Trinquet del Genovés.
La jornada es completa en la partida, pot ser, més decisiva: Myriam, Mar i Laura M. (Ajuntament Alqueria d´Asnar - Hinojosa) contra Maria E, Natàlia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol) al Trinquet de l'Alquería d'Asnar, també divendres, día 6.
Els resultats de les tres partides determinaran la classificació de la lligueta. Els cinc primers equips passen a una segona lligueta i el sisè classificat queda eliminat de la competició.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande