Álex Sangil logra la marca mínima para el Campeonato de Europa Juvenil en los 3.000 metros lisos

El atleta del CA Safor Teika es subcampeón autonómico en esta prueba

Álex Sangil, Adriana González y María Muñoz

Álex Sangil, Adriana González y María Muñoz / CA Safor Teika

Salva Talens

Gandia

Varios atletas del CA Safor Teika han destacado en los campeonatos autonómicos disputados el pasado fin de semana. Álex Sangil es subcampeón sub18 (juvenil) en los 3.000 metros lisos, con 8.20.72, su mejor marca personal.

Pero es que, además, este registro es mínima nacional que le da el pasaporte para el Europeo, y la quinta mejor marca española en la categoría en pista cubierta de todos los tiempos.

La prueba se celebró el sábado pasado en el Palau Lluís Puig en el marco del Gran Premio Internacional de València.

Por otra parte, María Muñoz se proclama campeona absoluta en el autonómico de marcha en ruta, en la distancia de medio maratón, con 1:52:39. La prueba se celebró el sábado en Burjassot. En la misma competición también participaron Iván Casco, Emma Almenar y Nuria Diago.

En el campeonato autonómico de lanzamientos largos en categoría sub16 (cadete), Adriana González fue plata en jabalina con un lanzamiento de 32.16 metros. El concurso fue el domingo en el estadio del Turia, en València.

