El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia se complica la vida tras una nueva derrota

El primer equipo del Bollo Natural Fruit CVRDG sufrió una derrota por 3-1 en su visita a la pista del CV Torrent, en un encuentro marcado por las bajas y por los ajustes obligados en varias posiciones. A pesar del esfuerzo, las realeras no pudieron puntuar frente a un rival directo en un partido clave, que se suma a la inesperada derrota también ante Finestrat.

Con solo un punto sumado en las dos últimas jornadas, la clasificación se ajusta y el equipo deberá dar un paso al frente para asegurar cuanto antes la permanencia. Pese a la situación, el club mantiene total confianza en el cuerpo técnico de Alejandro Terrero y en la capacidad del grupo para revertir la dinámica. Aún así, se exige más implicación al colectivo.

El propio técnico reconoció que el equipo no atraviesa su mejor momento: "Ha sido un fin de semana duro, decepcionante. No hemos estado a la altura en los dos últimos partidos y hay que ser realistas. Si perdemos contra el colista, aunque aún no estamos en zona de descenso, tendremos que pelear por evitarlo. Hemos de cambiar el chip, ser más competitivas e implicarnos todas más".

El objetivo inmediato pasa por cerrar la salvación matemática y, a partir de ahí, avanzar en la planificación del próximo curso.

Noticias relacionadas

La entidad ya ha iniciado contactos de futuro para reforzar el proyecto y volver a competir por los puestos altos que dan acceso a la fase autonómica y al sueño del ascenso nacional. Ahora toca ponerse el mono de faena y cortar la crisis.