El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia se complica la vida tras una nueva derrota
El primer equipo senior femenino está obligado a reaccionar si no quiere disgustos
El primer equipo del Bollo Natural Fruit CVRDG sufrió una derrota por 3-1 en su visita a la pista del CV Torrent, en un encuentro marcado por las bajas y por los ajustes obligados en varias posiciones. A pesar del esfuerzo, las realeras no pudieron puntuar frente a un rival directo en un partido clave, que se suma a la inesperada derrota también ante Finestrat.
Con solo un punto sumado en las dos últimas jornadas, la clasificación se ajusta y el equipo deberá dar un paso al frente para asegurar cuanto antes la permanencia. Pese a la situación, el club mantiene total confianza en el cuerpo técnico de Alejandro Terrero y en la capacidad del grupo para revertir la dinámica. Aún así, se exige más implicación al colectivo.
El propio técnico reconoció que el equipo no atraviesa su mejor momento: "Ha sido un fin de semana duro, decepcionante. No hemos estado a la altura en los dos últimos partidos y hay que ser realistas. Si perdemos contra el colista, aunque aún no estamos en zona de descenso, tendremos que pelear por evitarlo. Hemos de cambiar el chip, ser más competitivas e implicarnos todas más".
El objetivo inmediato pasa por cerrar la salvación matemática y, a partir de ahí, avanzar en la planificación del próximo curso.
La entidad ya ha iniciado contactos de futuro para reforzar el proyecto y volver a competir por los puestos altos que dan acceso a la fase autonómica y al sueño del ascenso nacional. Ahora toca ponerse el mono de faena y cortar la crisis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia depura el padrón y da de baja 3.792 inscripciones correspondientes a los últimos tres años
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- Una mujer trans de Gandia sufre transfobia por parte de su médico
- El puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- Quique Llopis: 'Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande