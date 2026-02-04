Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia se complica la vida tras una nueva derrota

El primer equipo senior femenino está obligado a reaccionar si no quiere disgustos

El senior femenino del Club Voleibol Real de Gandia

El senior femenino del Club Voleibol Real de Gandia / CV Real de Gandia

Salva Talens

Gandia

El primer equipo del Bollo Natural Fruit CVRDG sufrió una derrota por 3-1 en su visita a la pista del CV Torrent, en un encuentro marcado por las bajas y por los ajustes obligados en varias posiciones. A pesar del esfuerzo, las realeras no pudieron puntuar frente a un rival directo en un partido clave, que se suma a la inesperada derrota también ante Finestrat.

Con solo un punto sumado en las dos últimas jornadas, la clasificación se ajusta y el equipo deberá dar un paso al frente para asegurar cuanto antes la permanencia. Pese a la situación, el club mantiene total confianza en el cuerpo técnico de Alejandro Terrero y en la capacidad del grupo para revertir la dinámica. Aún así, se exige más implicación al colectivo.

El propio técnico reconoció que el equipo no atraviesa su mejor momento: "Ha sido un fin de semana duro, decepcionante. No hemos estado a la altura en los dos últimos partidos y hay que ser realistas. Si perdemos contra el colista, aunque aún no estamos en zona de descenso, tendremos que pelear por evitarlo. Hemos de cambiar el chip, ser más competitivas e implicarnos todas más".

El objetivo inmediato pasa por cerrar la salvación matemática y, a partir de ahí, avanzar en la planificación del próximo curso.

La entidad ya ha iniciado contactos de futuro para reforzar el proyecto y volver a competir por los puestos altos que dan acceso a la fase autonómica y al sueño del ascenso nacional. Ahora toca ponerse el mono de faena y cortar la crisis.

