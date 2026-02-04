El CA Safor Teika logra un título y suma tres podios en el Provincial Individual Cadete
Se colgaron los metales Érika Llorca, Olivia Figueres, Carla Galdón y Cristian Antonov
El Club d'Atletisme Safor Teika logró cuatro medallas, una de oro, otra de plata, y dos de bronce, en el Campeonato Provincial Individual sub16 (cadete) Short Track, disputado el domingo pasado en el Palau Lluís Puig de València.
Se proclamó campeona con medalla de oro Érika Llorca en los 1.000 metros lisos, con un crono de 3:01.03, y en la misma prueba Olivia Figueres fue plata con 3:05.92.
Obtuvieron medallas de bronce Carla Galdón en pértiga con un salto de 2.55 metros y Cristian Antonov en peso con un lanzamiento de 6.14 metros.
Compitieron los siguientes atletas: Mathieu Landínez (300 ml y longitud), Marc Femenía (300 ml y 60 ml), Cristian Orengo (triple salto y peso), Alejandro Cárdenas (60 ml y 300 ml), Juan Martínez (60 y longitud), Cristian Orengo (600 ml), Érika Llorca (1.000 ml), Alejandra Borràs (longitud), Nerea Escrivà (60 ml), Victoria Puig (60 mv y triple salto), Coraly Canet (triple salto), Inés del Río (60 ml y longitud), Valentina Calatayud (300 ml), Olivia Figueres (1.000 ml), Neus Martínez (600 ml), Carla Galdón (pértiga), Alejandra Savall (300 ml), Anna Savall (600 ml) y Neus Aparisi en los 600 metros lisos.
