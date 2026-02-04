Cáritas Interparroquial de Gandia recauda 12.000 euros en su Rastrillo Solidario

Cáritas Interparroquial de Gandia ha cerrado recientemente el Rastrillo Solidario celebrado durante los meses de diciembre y enero con una recaudación total de 12.000 euros, que se destinarán íntegramente a ayudas directas para personas y familias en situación de vulnerabilidad acompañadas por la entidad.

Esta iniciativa solidaria se ha desarrollado en el marco de la campaña de Navidad #DonaambCor, impulsada por Cáritas para promover la solidaridad, el compromiso social y el apoyo a las personas que atraviesan situaciones de dificultad.

El Rastrillo Solidario, ubicado en el nº 21 del paseo de les Germanies, ha ofrecido a la ciudadanía una amplia variedad de productos, entre ellos ropa de mujer, hombre y niños/as, artículos de decoración navideña, ropa de hogar, pijamas, ropa interior y complementos, convirtiéndose en un espacio solidario muy visitado por la comunidad.

Desde Cáritas Interparroquial de Gandía se destaca que esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de numerosas personas y comercios, cuyo compromiso ha permitido transformar la solidaridad en apoyo real y directo para quienes más lo necesitan.

La entidad agradece especialmente a la familia de Mari Cortell de Oliva, por la donación principal de ropa; a la familia Sellens, por la cesión temporal del local, a las tiendas Deskaro, Mumbai Clothing, Álvaro Moreno, Ole Tú, Kiwii Home, Milán, al Centro Histórico y a la Falla Prado, que nos ayudó con la decoración del espacio.

Asimismo, Cáritas extiende su agradecimiento a todas las personas que realizaron donaciones, a quienes se acercaron a comprar y apoyar la iniciativa, y de manera muy especial al equipo de más de 30 personas voluntarias que, durante dos meses, han hecho posible el funcionamiento diario del Rastrillo con dedicación, compromiso y espíritu solidario.

La recaudación obtenida permitirá contar con más medios económicos para cubrir las necesidades básicas (alimentación e higiene, alquileres, suministros o gastos médicos) de las personas que acuden a los programas de Cáritas Gandía, reforzando el acompañamiento que realiza la entidad y su compromiso con la dignidad y la justicia social.