Cáritas Interparroquial de Gandia recauda 12.000 euros en su Rastrillo Solidario

La iniciativa solidaria se ha desarrollado durante diciembre y enero, enmarcada en la campaña de Navidad #DonaambCor

La recaudación irá destinada a ayudas directas para personas y familias en situación de vulnerabilidad

El Rastrillo Solidaria ha estado ubicado en el nº 21 del paseo de les Germanies de Gandia

Salva Talens

Gandia

Cáritas Interparroquial de Gandia ha cerrado recientemente el Rastrillo Solidario celebrado durante los meses de diciembre y enero con una recaudación total de 12.000 euros, que se destinarán íntegramente a ayudas directas para personas y familias en situación de vulnerabilidad acompañadas por la entidad.

Esta iniciativa solidaria se ha desarrollado en el marco de la campaña de Navidad #DonaambCor, impulsada por Cáritas para promover la solidaridad, el compromiso social y el apoyo a las personas que atraviesan situaciones de dificultad.

El Rastrillo Solidario, ubicado en el nº 21 del paseo de les Germanies, ha ofrecido a la ciudadanía una amplia variedad de productos, entre ellos ropa de mujer, hombre y niños/as, artículos de decoración navideña, ropa de hogar, pijamas, ropa interior y complementos, convirtiéndose en un espacio solidario muy visitado por la comunidad.

Desde Cáritas Interparroquial de Gandía se destaca que esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de numerosas personas y comercios, cuyo compromiso ha permitido transformar la solidaridad en apoyo real y directo para quienes más lo necesitan.

La entidad agradece especialmente a la familia de Mari Cortell de Oliva, por la donación principal de ropa; a la familia Sellens, por la cesión temporal del local, a las tiendas Deskaro, Mumbai Clothing, Álvaro Moreno, Ole Tú, Kiwii Home, Milán, al Centro Histórico y a la Falla Prado, que nos ayudó con la decoración del espacio.

Asimismo, Cáritas extiende su agradecimiento a todas las personas que realizaron donaciones, a quienes se acercaron a comprar y apoyar la iniciativa, y de manera muy especial al equipo de más de 30 personas voluntarias que, durante dos meses, han hecho posible el funcionamiento diario del Rastrillo con dedicación, compromiso y espíritu solidario.

La recaudación obtenida permitirá contar con más medios económicos para cubrir las necesidades básicas (alimentación e higiene, alquileres, suministros o gastos médicos) de las personas que acuden a los programas de Cáritas Gandía, reforzando el acompañamiento que realiza la entidad y su compromiso con la dignidad y la justicia social.

